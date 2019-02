PSD își asumă meritul creșterii alocațiilor pentru copii: Amendamentul PNL era inaplicabil. Guvernul PSD+ALDE va emite OUG

Partidul Social Democrat își asuma meritul creșterii alocațiilor pentru copii, formatiunea anuntand ca amendamentul PNL era inaplicabil, insa Guvernul va indrepta situatia urmând sa emita o OUG prin care sa reglementeze corect aceste fonduri de asistenta sociala.

"PSD VA CREȘTE ALOCAȚIILE PENTRU COPII ȘI VA ÎNDREPTA LUCRURILE FĂCUTE PROST DE OPOZIȚIE. Într-un demers pur demagogic, cei de la PNL s-au trezit în ultimul moment să ceară majorarea alocațiilor. Dar au făcut-o prost, pentru că nu înțeleg legile și economia: au indicat o sursă eronată pentru aceste creșteri și au greșit la calcule astfel că suma propusă era insuficientă pentru majorările cerute. Mai mult, nu au știut că Legea Bugetului alocă bani doar pentru instituții, nu și pentru drepturi ale persoanelor, cum sunt alocațiile. Deci amendamentul lor la Legea Bugetului era inaplicabil. Guvernul PSD+ALDE va îndrepta aceste lucruri și va emite o ordonanță de urgență care să reglementeze corect majorările de alocații pentru copii", transmite PSD printr-o postare pe Facebook.

Amendamentul pentru cresterea alocatiilor a fost depus de Robert Sigartau, parlamentar liberal, fiind votat in Camera Deputatilor intr-un moment in care multi dintre parlamentarii Puterii nu erau in sala.