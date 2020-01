Mutare de efect pe scena politică. PSD merge la Înalta Poartă să bată PNL cu propriile arme: scrisoare despre 'abuzul' cu alegerea primarilor în două tururi

CEX PSD a decis marti in Parlament sa trimita o scrisoare principalelor institutii europene in legatura cu intentia PNL de a schimba legea pe ultima suta de metri astfel incat primarii sa fie alesi in doua tururi. In timpul guvernarilor PSD din 2017-2019, acest tip de demers a fost folosit in mod repetat de PNL si USR pentru a acuza „asaltul asupra justitiei” al PSD.

„Am decis sa trimitem o scrisoare din partea PSD la presedintele Comisiei Europene, la grupul socal-democratilor, la presedintele Parlamentului European si la toti europarlamentarii. Acest abuz de a schimba legile electorale in pofida unei decizii a CCR si a opiniei Comisiei de la Venetia, nu au dreptul sa modifici legile electorale cu 2-3 luni inainte de momentul electoral, nu s-a intamplat niciodata in istoria Romaniei asa ceva. PSD e de acord cu alegeri in doua tururi pentru 2024”, a zis Ciolacu.

Vezi si: Traian Băsescu bate cu pumnul în masă la Bruxelles: Asta este inacceptabil pentru România / VIDEO .