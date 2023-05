PSD nu a fost un partener onest faţă de PNL, acuză Cîțu / Fostul lider avansează ideea refacerii coaliţiei alături de USR şi de liberalii plecaţi din partid

Fostul preşedinte al PNL Florin Cîţu afirmă că decizia de a face o coaliţie de guvernare alături de PSD a fost „impusă” Partidului Naţional Liberal, el admiţând că partidul, la rândul său, a validat, prin vot, alianţa cu social-democraţii. Cîţu este de părere că o coaliţie de dreapta ar fi alternativa actualei alianţe pe care PNL o are cu PSD. El spune că PNL, USR dar şi unii dintre liberalii care au părăsit partidul s-ar putea reuni pentru a guverna din nou.

Florin Cîţu afirmă că, în şedinţa de săptămâna aceasta a Biroului Politic Naţional al PNL a cerut realizarea unei evaluări să se vadă „dacă PSD-ul a fost un partener onest”.

„Înainte de a merge mai departe cu acest protocol am zis: haideţi să facem o evaluare, să vedem dacă PSD-ul a fost un partener onest, transparent pe care am avut-o în această, relaţie pe care am avut-o guvernamentală. Ştim că nu era uşor, dar haideţi să vedem dacă s-a ţinut de cuvânt! Toţi indicatorii arată clar că viaţa românilor s-a înrăutăţit în această perioadă, Partidul Naţional nu a câştigat nimic, ba mai rău, a pierdut din puncte şi în plus PSD faţă de PNL nu a fost un partener onest”, a afirmat Florin Cîţu sâmbătă, la Digi 24.

Acesta a precizat că decizia de a face coaliţie de Guvernare alături de PSD a fost „impusă” liberalilor, dar votată în partid. El a refuzat să dea detalii pe acest subiect, spunând că nu vrea să vorbească despre discuţii pe care le-a avut în privat, subliniind că „până la urmă, partidul a avut un vot şi a decis”.

„Nu eu am adus PSD la guvernare, dar eram preşedintele Partidului Naţional Liberal. A fost o decizie a Partidului Naţional Liberal, a fost o decizie impusă Partidului Naţional Liberal, votată şi apoi s-a mers mai departe”, a mai declarat Cîţu.

Întrebat cine a impus PNL această decizie, fostul preşedinte al formaţiunii a evitat un răspuns clar, afirmând: „Vreau să vă aduc amine că în acel moment m-am retras din echipa de negociere”, iar Nicolae Ciucă a preluat conducerea negocierilor.

Întrebat cum s-a luat decizia de a aduce PSD la guvernare, fostul preşedinte al PNL a răspuns: „Această decizie nu este ceva ce eu am vrut să fac, a venit pe de o parte din datorită faptului că negocierile cu USR nu mergeau foarte bine (...) dar, la un moment dat, e adevărat, colegii mei din conducerea partidului au vrut să întrerupem orice legătură de negociere cu USR şi să mergem pe negocieri cu PSD”.

El s-a referit şi la refacerea alianţei cu USR.

„Eu cred că astăzi şi USR-ul, şi PNL-ul au maturitatea politică să facă o coaliţie de dreapta. Putem să discutăm, bineînţeles, şi cu cei care au plecat din PNL, care au format grupul lor, putem să discutăm, UDMR-ul este de dreapta, minorităţile. Cred că putem să refacem această coaliţie. Se poate să fie şi un guvern minoritar, se poate negocia şi un guvern minoritar pentru perioada următoare. Dar eu cred că aceste variante, coaliţia de dreapta sau guvern minoritar sunt alternative care ar da un rezultat net superior pentru români, şi asta este cel mai important lucru. Eu zic că şi pentru Partidul Naţional Liberal, dar în primul rând pentru români. Orice alternativă fără PSD la guvernare ar da un rezultat mai bun pentru români”, a declarat Florin Cîţu sâmbătă, la Digi 24.

În ceea ce priveşte argumentul adus de la PNL şi PSD cu privire la faptul că această coaliţie asigură stabilitatea, Cîţu spune: „Când ne uităm la indicatori, la viaţa reală, la cifre, vedem că în spatele acestei stabilităţi nu s-a întâmplat nimic, din contră, lucrurile s-au deteriorat, dezechilibrele macroeconomice au crescut (...) lucrurile sunt mai proaste decât în guvernările de dreapta din 202, 2021”.

„Astăzi, dacă ne deschidem mintea şi ne uităm şi ne gândim ce e mai bine pentru români şi pentru PNL, varianta de a face o coaliţie pe dreapta e cea mai bună. De ce nu se face încă? Nu ştiu, ar trebui să-i întrebaţi pe ei. Poate de frică, unora poate le este frică. Dar să ştiţi că mai devreme sau mai târziu vom primi şi nota de plată pentru această guvernare. Că o să fie la alegerile din 2024, şi o să fie dureros dacă nu înţelegem că trebuie să luăm o decizie până atunci, că o să fie la Congresul PNL din 2025, dar va ieşi la suprafaţă rezultatul pentru PNL şi pentru România al acestei guvernări dacă nu luăm noi decizia, astăzi să facem o evaluare”, mai spune Cîţu.