Radu Tudor: ’PSD este văzut ca un partid nefrecventabil in Europa’

Analistul Radu Tudor critică PSD, susținând că partidul este vazut ca nefrecventabil , chiar si de către familia sa politică, un exemplu fiind lipsa unui reprezentant la întâlnirea Partidului Socialistilor Europeni (PES), familie politica din care face parte si PSD.

„Iieri si azi la Bruxelles, Partidul Socialistilor Europeni (PES), familie politica din care face parte si PSD, a avut o reuniune a tuturor liderilor sai europeni importanti. Nici un reprezentant PSD nu a fost la intalnire, desi socialistii romani sunt la guvernare, au premier si cel mai mare scor electoral din Europa.Probabil PSD este vazut ca un partid nefrecventabil in Europa chiar si de catre familia sa politica. Cu atat mai mult cu cat actuala conducere PSD nu face eforturi sa fie mai vizibila si mai bine inteleasa in demersurile sale in cancelariile occidentale.” a scris Radu Tudor pe blogul său.