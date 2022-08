Analiza lui Caramitru: În politica din România totul e blocat pentru următorii 6 ani. PSD și PNL vor lua împreună peste 60%/ AUR și USR pulverizate

Andrei Caramitru revine cu o analiză interesantă cu privire la evoluția politică din perioada următoare din România. El susține că pentru moment a decis să facă o pauză de politică printre altele și pentru că pentru următorii 6 ani totul e blocat și are un mesaj pentru cei care își fac iluzii:

”Ma distrează ca unii cred ca mai pot schimba ceva la nivel politic in următorii 6 ani. Jocul e închis, daca nu v-ati prins. 60% lejer Votează cu PNL-PSD, au garantata o super-majoritate. Restul de 40% merg mai puțin la vot si sunt in doua zone incompatibile (USR si AUR). In plus, Reper s-a rupt de USR (sistemul aplaudă), pe zona AUR o sa apara nspe partide care vor rupe de acolo (Sosoaca, Dragnea etc) - sistemul susține. Astia mici nu vor intra in parlament dar USR si AUR vor fi erodati pe la 10%. Total irelevanți.

Vezi sondajul CURS pentru IULIE

La Presedintie va fi un candidat cheie susținut si de sistem si de SUA si de UE (probabil Geoana) si in turul doi va fi contra lui Simion. Deci il veți vota toti sa nu iasă clovnul Gigi putinistul si asta a fost, va câștiga cu 75%. Si va fi mai bine decât cu Klaus, de fapt (Geoană e mult mai smart si conectat international de fapt).

De aia nu ma mai intereseaza politica pentru ca e deja totul blocat si decis, e game over discuția pentru cel puțin 6 ani.”, scrie el pe pagina sa de Facebook.