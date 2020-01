PSD spune că Ludovic Orban trebuie să DEMISIONEZE, dacă vrea anticipate: Condiția pentru ca social-democrații să depună moțiune de cenzură

Deputatul PSD Daniel Suciu a susţinut, luni, că alegerile anticipate anunţate de PNL sunt o "perdea de fum", arătând că acest proces trebuie declanşat prin demisia premierului Ludovic Orban.

El a afirmat, totodată, că social-democraţii vor depune o moţiune de cenzură dacă va fi adoptată alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Citește și: EXCLUSIV Detalii despre averea Cristinei Țopescu! Afacerea regretatei jurnaliste, pe minus!

"Observăm şi astăzi preocupările PNL de a muta atenţia publică de la nenorocirile din ultimele două luni. În esenţă, în fiecare zi din ultimele două luni aflate la guvernare, PNL în frunte cu Ludovic Orban ne spun exact acelaşi lucru că vor alegeri anticipate. (...) De săptămâna trecută avem garanţia că de la 1 septembrie anul acesta nu se vor mări salariile cadrelor didactice şi cifrele din bugetul ministerului sunt destul de evidente. (...) De asemenea, ştiu că este dureros pentru prim-vicepreşedintele PNL, domnul Rareş Bogdan, că se discută în spaţiul public despre teme care dor. Nu-i cred pe cei de la PNL atunci când ne tot dau asigurări şi decizia lor la a 54-a cafea între preşedinte şi premier de a ne spune din nou că vor alegeri anticipate. Nu este decât o perdea de fum, care să acopere că de două luni de zile dau din colţ în colţ, că nu găsesc soluţii pentru un lucru elementar şi anume mărirea alocaţiilor pentru copii", a spus Suciu, la Parlament.

Citește și: România, un nou împrumut: Ministerul Finanțelor a luat peste un miliard de lei de la bănci

Potrivit acestuia, în cazul declanşării anticipatelor, "mingea este în terenul" PNL şi premierul Ludovic Orban trebuie să demisioneze.

"Declanşarea acestui proces ţine de premierul Ludovic care mai vrea să-şi dea demisia, mai nu vrea. Nu ştie dacă să meargă pe varianta preşedintelui. În schimb, suntem în Parlamentul României, dacă vor să declanşeze şi să arunce România într-o criză politică, mutarea este la ei, alegerea este la ei şi nu are decât premierul, în aceste condiţii, să-şi dea demisia, dar nu pentru păcăleli, ci să-şi dea demisia pentru că de două luni de zile este o guvernare profund nedemocratică. Niciodată nu am avut atâtea asumări, niciodată nu am avut atâtea declaraţii în contradictoriu şi niciodată nu am avut o asemenea lipsă de soluţii pe nişte lucruri profund democratice", a declarat social-democratul.

Citește și: Moise Guran, pe urmele lui Rareș Bogdan!

Suciu a indicat că PSD va depune o moţiune de cenzură dacă legislaţia electorală va fi modificată.

"PSD a spus şi ieri, spune şi azi şi va spune şi mâine acelaşi lucruri: nu se schimbă regulile şi legislaţia electorală cu mai puţin de un an de zile înainte. Comisia de la Veneţia a spus-o. Nu poţi îndrepta un rău cu un alt rău. Aduc aminte că în 2011 decizia de a fi organizate într-un sigur tur a aparţinut celor de la PDL, contopiţi astăzi într-o mare liberală. Vom depune moţiune de cenzură dacă se schimbă regulile jocului în timpul jocului. (...) În situaţia în care vom avea motive temeinice pentru a depune moţiune de cenzură, aşa cum am anunţat, o să o facem, iar o eventuală cădere a unui Guvern prin moţiune de cenzură înseamnă că acel Guvern nu mai are majoritate parlamentară. În momentul în care vom ajunge la acel moment vom discuta cu toate partidele parlamentare şi vom lua deciziile care se impun", a explicat el.

Citește și: Victor Ponta lovește dur Cabinetul Orban! `Ai pentru rachete`

Daniel Suciu a susţinut că social-democraţiilor nu le este teamă de niciun fel de alegeri. "Avem câteva decizii ale CCR care spun că nu este bine să organizezi alegeri de o anumită tipologie, cum sunt alegerile locale, suprapus cu alegerile parlamentare", a adăugat deputatul PSD.

El a declarat, de asemenea, că problema pensiilor speciale se rezolvă în Parlament. "Suntem partenerii celor care vor eliminarea pensiilor speciale", a completat Suciu.

Citește și: Descoperire șocantă a medicilor! Ce au găsit în stomacul Cristinei Țopescu .