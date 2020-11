PSD Suceava: USR + populisme = ipocrizie cronică

Politica stângistă și plină de populisme a USR-iștilor este deopotrivă ipocrită și revoltătoare. Au lipsit in ultima lună de la ședințele Parlamentului ca să nu se poată vota legi pentru un trai mai bun și pentru alocații la copii, dar și-au încasat in mod lacom și nejustificat indemnizația. Au făcut parada și zgomot de campanie, dar au refuzat să voteze legea care împiedică accesul la funcții publice al persoanelor condamnate penal. Au clamat patru ani că este nedrept să existe legi speciale pentru diferite categorii de cetățeni, dar i-a nemulțumit decizia PSD ca toate aceste pensii sa fie eliminate. Au organizat marți in Parlament un spectacol cu butaforie si niște hârtii ambigue pe care le-au numit demisii, dar care nu au nici o valoare, susține PSD Suceava într-o postare pe pagina de Facebook a organizației județene a PSD Suceava.

”USR-iștii plus fățărniciile lor urmăresc doar o regie electorală, aplică doar regula celui care țipă mai tare cu speranța că acest lucru îl face credibil, mint, jignesc și acuză pe toată lumea cu iluzia că aceste lucruri le camuflează ipocrizia.

Cândva păreau onești; n-au fost niciodată! Mai demult păreau animați de bune intenții; nu erau nici atunci! La început păreau rasați; mascau foarte bine apucăturile lor de maidan! Până de curând reprezentau opțiunea unor oameni tineri care credeau ca le seamănă ca vise și obiceiuri; tinerii sunt cu atât mai dezamăgiți cu cât au fost abil amăgiți de USRPlus.

Ca mascarada așa ziselor lor demisii din Parlament să nu fie doar o alta petarda electorală, ne așteptam ca europarlamentarii USRPlus să anunțe că vor demisiona în ultima zi de mandat a Parlamentului European; daca USR-iștii dezavuează privilegiile unui parlamentar roman de acasă, cum ar putea să accepte o pensie specială de valoare dublă pentru un parlamentar roman de la Bruxelles? Sau dubla măsura a ipocriziei lor are tocmai meritul de a le aduce duble beneficii?

Ceea ce n-au învățat politicienii USRPlus este faptul ca oamenii iartă mai ușor greșeli ale unor veterani politici de buna credință, decât ipocrizia unor nou-veniți care mimează virtuți in timp ce fariseismul lor duhnește de dincolo de ecranul televizorului. De la un scrutin electoral la altul procentele USR-ului s-au diminuat, iar alegerile din 6 decembrie vor confirma că oamenii nu pot fi îndelung păcăliți de retorica „nouă” a unor politicieni cu mult mai găunoși decât au fost vreodată politicienii mai vechi.”, mai susțin social-democrații suceveni.