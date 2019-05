PSD susține că rezultatele guvernării se simt în buzunarele populației. Dovezile creșterii nivelului de trai

Partidul Social Democrat (PSD) prin intermediul Departamentului pentru Politici Fiscal Bugetare publică câteva grafice care ar demonstra că în România în ultimii ani creșterea economică constatată și de organismele internaționale de specialitate se simte și în viața de zi cu zi a românilor:

”În ultimii doi ani România a avut cea mai mare crestere a puterii de cumpărare a fondului de salarii totale (public si privat) dintre țările UE28. Plus 32,2% in Romania, de 9 ori mai mult decat media UE 28 adica 3,7%.

Astfel, luând în considerare datele Eurostat privind cresterea remunerării lucratorilor din fiecare tara UE28 (în moneda nationala) si excluzând cresterea preturilor (inflația HIPC indicele armonizat al preturilor de consum) rezulta ca lucratorii români au beneficiat de cea mai mare crestere de putere de cumparare in perioada 2016-2018.

Am promis in 2016 ca vom distribui rezultatele cresterii economice in buzunarele românilor și ca vom aduce mai multi români in clasa de mijloc. Ne-am ținut de cuvânt.”, se spune în postarea PSD.