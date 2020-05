PSD umflă mușchii polițistului cu 'prezumția de legalitate'

Foștii miniștri PSD Niculae Bădălău, Paul Stănescu și Florin Iordache, împreună cu liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, au depus în Parlament un proiect de lege care introduce în Statutul Polițistului „prezumția de legalitate” în legătură cu toate acțiunile polițistului aflat în misiune. Cei care se simt lezați de acțiunile polițistului pot dovedi că acesta a încălcat legea „doar prin administrarea probei cu martori sau înscrisuri”, se arată în proiect.

„Exercițiul autorității publice presupune fermitate și i se aplică principiul prezumției de legalitate”, se arată în legea de modificare a Statutului Polițistului. „Sunt prezumate a fi realizate în mod legal toate activitățile exercitate de un polițist în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu, precum și actele prin care acestea sunt constatate. Dovada contrară poate fi realizată doar prin administrarea probei cu martori sau înscrisuri”, mai prevede proiectul de lege.

Parlamentarii PSD care au depus legea spun că măsurile impuse în epidemia coronavirus au provocat o creștere a numărului infracțiunilor împotriva forțelor de ordine publică și legea propusă are ca scop „întărirea încrederii în polițiștii români”. În expunerea de motive se mai vorbește despre „nivelul in scadere al autoritatii politistilor, al increderii si respectului aratat de catre cetateni, dar si a nivelului in crestere a conduitei sfidatoare, provocatoare si chiar a celei ce ajunge la nivelul ultrajului”.

De prevederile legii vor beneficia și angajații din:

Poliția de Frontieră

Inspectoratul General pentru imigrări

DGIPI - Direcția Generală de Informații și Protecție Internă

DGA - Direcția Generală Anticorupție

Agenția Națională Antidrog

Agenția Națională împotriva traficului de persoane

Centrul Național SIS

Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza'

Institutul de studii pentru ordine publică

Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale

Unităților din aparatul central al MAI și subordonate acestora

