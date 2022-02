PSD vs USR: Alexandru Petrescu, ironie usturătoare pentru Fritz și Armand

Liderul PSD Sector 1, și cel mai aprig contestatar al edilului local, Clotilde Armand, preia astăzi știrea noastră privind "întâlnirea de lucru" dintre aceasta și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Amintind perioada cumplită a spolierii românilor în vremea domniilor fanariote, fostul Ministru al Economiei și al Comunicațiilor admite, totuși, în postarea pe facebook, faptul că respectivii conducători aveau măcar cultură:

"Din ciclul "bunul simț nu exista”, noii fanarioți - cu mult mai putina lectura la activ, față de cei originali - ai administrației locale au făcut schimb de experiență, anunțând "Cum am oprit risipa banului public și cum am restructurat primăriile pentru a deveni mai eficienți și mai transparenți. Ne-am împărtășit experiențele ca primari și am vorbit despre investiții în educație, energie verde, digitalizare și alte proiecte esențiale pentru comunitatea locală."

Adevărul e că Timișoara nu e încă sufocată de gunoaie și șobolani, iar în sectorul 1 spitalele mai au puțină căldură. Însă alianța neputinței și incompetenței are planuri mari."

