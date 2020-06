'Pursuit As Happiness', povestire necunoscută a lui Ernest Hemingway, a fost publicată pentru prima dată

„Pursuit As Happiness”, povestire necunoscută a lui Ernest Hemingway care relatează căutarea unui uriaş peşte sabie, a fost publicată pentru prima dată, informează The Guardian.

„Pursuit As Happiness” a apărut în ediţia de săptămâna aceasta a New Yorker, potrivit news.ro.

Nepotul scriitorului, Seán Hemingway, a declarat pentru revistă că a descoperit manuscrisul când răsfoia Colecţia Ernest Hemingway de la John F Kennedy Library and Museum din Boston.

„Nu sunt sigur de ce a primit atât de puţină atenţie. Este o bijuterie între materialele nepublicate”, a spus el.

Deşi povestea este autobiografică, urmărind aventurile naratorului numit Ernest Hemingway şi ale prietenilor lui, Seán Hemingway a afirmat că preferă să se gândească la ea ca fiind o invenţie.

„Este cu siguranţă posibil ca povestea să fi fost inspirată de o anumită ieşire la pescuit din vara lui 1933, când este plasată acţiunea poveştii, dar în opinia mea este mai degrabă inspirată de câteva experienţe diferite, cărora autorul le-a adăugat elemente fictive, care îmbunătăţesc povestea”.

Seán Hemingway a precizat că povestea a fost scrisă „undeva între 1936 şi 1956”.

Povestirea va fi inclusă într-o nouă ediţie a romanului „Bătrânul şi marea/ The Old Man and the Sea”, care a fost scris în 1951.