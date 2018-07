Purtătorul de cuvânt al PPE reacţionează la GAFA Vioricăi Dăncilă: 'Despre valoarea ei au aflat între timp muntenegrenii, kosovarii...'

Viorica Dăncilă a gafat din nou, afirmând că se bucură să fie la Pristina (capitala Kosovo - n.r.), când se afla de fapt la Podgorica, capitala Muntenegrului. Purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, eurodeputatul Siegfried Mureşan, afirmă că Dăncilă este total nepregătită, cu doar câteva luni înainte ca România să preia preşedinţia UE.

"Pe măsură ce se apropie președinția română a Consiliului Uniunii Europene, domnul Dragnea ne va spune că doamna Dăncilă e potrivită pentru poziția de prim ministru, deoarece “a fost europarlamentar, are experiență europeană.”

Eu am spus-o din prima zi: doamna Dăncilă este total nepregătită, are ZERO experiență europeană, nu cunoaște pe nimeni, nu o cunoaște nimeni în Europa, nu a negociat nicio lege europeană ca europarlamentar, nu știe cum funcționează Comisia Europeană, nu știe cum funcționează Consiliul, nu vorbește nicio limbă străină, nu poate negocia nimic, nu poate obține nimic pentru România.

Despre valoarea ei au aflat între timp muntenegrenii, kosovarii, estonienii, vorbitorii de engleză și toți prim-miniștrii europeni la care se străduiește să ajungă în vizită, dar care nu o primesc de competentă ce e", scrie Mureşan pe Facebook.