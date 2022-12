Pușcașii marini vor avea dreptul să poarte bărbi și turbane. Decizie a justiției americane

Un tribunal american obligă Corpul Puşcaşilor Marini americani să le permită recruţilor sikh (religie indiană) să poarte barbă şi turban, respingând astfel argumentul acestei unităţi de elită potrivit căruia acest lucru este nefast coeziunii grupului de armată, relatează AFP, conform News.ro.

Forţele Terestre (US Army), Marina (US Navy), Forţele aeriene (US Air Force) şi Paza de Coastă le permit etnicilor sikh să intre în rândul lor şi respectă regulile acestei religii monoteiste care a apărut în secolul al XVI-lea în nord-vestul Indiei, care interzice tăierea părului şi bărbii şi obligă la purtarea turbanului.

Însă Corpul Puşcaşilor Marini a refuzat - în urma plângerii a trei sikh care au trecut testele de înrolare anul trecut - să le acorde derogări de la regulamentul în vigoare pe timpul formării şi eventualelor perioade de luptă, în pofida faptului că aceşti candidaţi îşi pot păstra barba şi turbanul în alte momente.

Comandamentul Corpului subliniază că recruţii este necesar să fie ”privaţi de individualitatea lor” în cadrul unei ”transformări psihologice”, potrivit hotărârii.

Acest argument a fost însă respins de către o Curte de Apel de la Washington, care stabileşte că Puşcaşii Marini nu au prezentat dovada faptului că o barbă şi un turban ar avea vreo consecinţă asupra securității şi bunei desfăşurări a formării.

Corpul Puşcaşilor Marini le permite bărbaţilor cu anumite probleme de ten să nu se bărbierească şi autorizează, în general, tatuajele.