Puternic atac cu rachete rusesc asupra unei baze ucrainene folosită de NATO la 15 km de granița cu Polonia (Video)

O bază militară ucraineană aflată la aproximativ 15 kilometri (9 mile) de graniţa cu Polonia a fost vizată într-un atac cu rachete ruseşti marţi dimineaţa, potrivit informaţiilor furnizate de Maksym Kozytsky, şeful administraţiei militare regionale din Lviv, potrivit CNN.

Kozytsky nu a oferit alte detalii în postarea de pe Telegram, spunând doar că informaţii suplimentare vor fi publicate dimineaţa. O serie de explozii au fost auzite în centrul Lviv în jurul orei 12:45, ora locală (17:45 ET), la scurt timp după ce sirenele de raid aerian au sunat în oraş.

Un membru al echipei CNN din oraş a văzut apărarea antiaeriană luminându-se spre nord-vest - în direcţia bazei militare Yavoriv, ​​la aproximativ patruzeci de kilometri distanţă.

În prima sa declaraţie de la Telegram, Kozytsky a spus doar că sistemele de apărare aeriană au răspuns la atac.

Primarul din Lviv, Andriy Sadovyi a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu poate confirma nicio informaţie despre posibilele lovituri cu rachete în Lviv.

Baza militară Yavoriv a fost vizată de cel puţin trei ori de la începutul războiului de atacuri din partea ruşilor. În primul atac din 13 martie, peste 30 de persoane au fost ucise.

Zone din Lviv au fost, de asemenea, lovite de rachete ruseşti, inclusiv o fabrică de piese de avioane şi un depozit de combustibil.

