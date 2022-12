Putin crește presiunea asupra comandanților militari: Vreau soluții pe termen scurt și mediu (Video)

Rusia a schimbat locul de lansare a atacurilor cu drone, probabil un indiciu că este îngrijorată cu privire la vulnerabilitatea Crimeei, se arată în ultima evaluare a situației războiului din Ucraina publicată de Ministerul britanic al Apărării.

Potrivit ultimului raport al serviciilor britanice de informații, a avut loc o oarecare intensificare a atacurilor cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii critice a țării.

Campania rusă de lovituri îndreptate asupra infrastructurii vitale a Ucrainei a constat în mare parte în lansări din aer și de pe mare a rachetelor de croazieră și este aproape o certitudine faptul că aceasta a inclus și atacuri cu drone care i-au fost furnizate de Iran, a arătat Ministerul britanic al Apărării.

Vehiculele aeriene fără pilot de fabricație iraniană au fost lansate din regiunea Krasnodar a Rusiei de unde înainte erau lansate în special din interiorul Crimeei ocupate.

Probabil că această mutare „se datorează preocupării Rusiei privind vulnerabilitatea Crimeei, în timp ce [regiunea] este convenabilă pentru reaprovizionarea cu arme care e posibil să aibă drept punct de ridicare Astrahan, în Rusia”.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat vineri la sediul statului major pentru discuții cu comandanții forțelor armate privind campania militară din Ucraina, a transmis Kremlinul, într-un comunicat.

Vineri, președintele a petrecut întreaga zi la sediul statului major care conduce operațiunea militară specială din Ucraina, a precizat Kremlinul.

Liderul rus s-a întâlnit cu ministrul apărării, Serghei Șoigu, și cu șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, și a purtat "discuții separate cu comandanți" din diferite ramuri ale apărării, se mai arată în comunicat.

Într-o înregistrare video difuzată de Kremlin, Putin este văzut prezidând întâlnirea cu aproximativ o duzină de persoane la o masă circulară, flancat de Șoigu și Gherasimov.

Totodată, el a fost filmat în fruntea unei alte mese de conferință la sediul șefilor de stat major, invitându-și comandanți militari să vină cu sugestii.

„Îi vom asculta pe comandanții din fiecare direcție operațională și aș dori să aud propunerile dumneavoastră privind acțiunile noastre imediate și pe termen mediu”, a spus Putin.

