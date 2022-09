Putin schimbă tactica - Grupul Wagner devine pivotul `operațiunii militare speciale` din Ucraina

Finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, este prezentat drept o figură-simbol a „operațiunii militare speciale" rusești din Ucraina, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare.

Prigojin a ținut un discurs de recrutare la 14 septembrie în care a anunțat că prizonierii ruși participă la război încă de la 1 iulie, când au contribuit la capturarea centralei termice Vuhlehirska.

Un blogger militar rus a remarcat că Prigojin folosește o metodă „stalinistă" care permite Kremlinului să evite să ordone o mobilizare generală care ar putea aprinde tensiuni sociale în societatea rusă.

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq