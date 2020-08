Queen şi Adam Lambert vor lansa albumul Live Around the World

Queen şi Adam Lambert vor lansa, pe 2 octombrie, albumul „Live Around the World”, compilaţie care cuprinde piese interpretate în concerte alese de bateristul Roger Taylor, chitaristul Brian May şi solistul Adam Lambert, potrivit news.ro.

Albumul va fi lansat în diferite formate, iar selecţia a fost făcută din peste 200 de concerte.

Trupa se afla la începutul anului într-un turneu european, care a fost amânat pentru 2021 din cauza pandemiei.

În timpul perioadei de izolare, Queen a lansat versiunea specială „You Are the Champions”, iar toate veniturile generate de single au fost donate COVID-19 Solidarity Response Fund al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Pe „Queen + Adam Live Around the World”, primul disc live lansat în această formulă, sunt incluse înregistrări din concerte susţinute la Rock in Rio (Lisabona), Isle of Wight Festival (Marea Britanie), Summer Sonic (Japonia), dar şi în concerte din America de Nord şi Australia.

