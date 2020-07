Quique Setien ar putea pleca de la Barcelona. Ce răspuns îi dă lui Messi

Antrenorul Quique Setien nu este de acord cu Lionel Messi şi crede că Barcelona poate câştiga Liga Campionilor. Barcelona a pierdut titlul în Spania, iar Messi şi-a atacat dur echipa. „Trebuie să ne schimbăm în profunzime", a spus argentinianul, după ultimul meci jucat în La Liga.

Setien ştie că Messi a făcut referire şi la el, când a declarat că echipa nu va câştiga cu Napoli, în Liga Campionilor, dacă va continua pe acelaşi drum. Setien este însă convins că Barcelona poate ridica al 6-lea trofeu al Ligii Campionilor în acest sezon, potrivit mediafax.ro.

Presa din Spania notează că Setien are zilele numărate la Barcelona. În sezonul următor, pe banca Barcelonei ar putea ajunge fostul mare golgheter al catalanilor, Patrick Kluivert.

"Îi dau dreptate lui Messi în legătură cu o parte dintre afirmaţii, cu altele nu sunt de acord. Are dreptate că dacă vom juca aşa cum am făcut-o cu Osasuna, va fi greu să reuşim să câştigăm. Dar am jucat şi bine, spre exemplu meciul cu Villarreal, iar eu cred că suntem la nivelul la care putem câştiga Liga Campionilor. Toţi suntem conştienţi că trebuie să dăm mai mult. Echipa trebuie să aibă mai multă consistenţă şi să fie mai sigură. Atitudinea este motorul nostru şi se simte când ne scade intesitatea. Cu toţii avem nevoie de o pauză, să ne limpezim mintea, să ne transformăm şi să devenim echipa care am fost. Trebuie să ne gândim la ce ne aşteaptă", a spus Quique Setien, potrivit sport.es.