Rachete Hamas rănesc mai mulți israelieni în Tel Aviv. Imagini cu pagubele produse în fosta capitală a Israelului (video)

Medicii au anunţat că două femei la Tel Aviv au suferit răni provocate de schijele salvei, urmată după o pauză relativă în tirurile de rachete, în timp ce forţele israeliene desfăşoară o ofensivă terestră în Gaza în a cincea săptămână de război.

Armata a declarat că aproximativ 9.500 de rachete şi drone au fost lansate asupra Israelului din Gaza şi de pe alte fronturi începând cu 7 octombrie, iar 2.000 dintre ele au fost doborâte de apărarea antiaeriană deviind proiectilele pe un curs astfel încât să aterizeze inofensiv în zone deschise.

Aproximativ 12% dintre rachetele lansate din Gaza, care sunt în mare parte fabricate local, au căzut în interiorul teritoriului palestinian, a spus armata israeliană.

"Odată cu intrarea forţelor (israeliene) pe teren, există o scădere semnificativă a numărului de lansări", notează armata.

Al-Qassam Brigades bombard “Tel Aviv” with a missile barrage in response to the Zionist massacres pic.twitter.com/lQ4IqrPNp7