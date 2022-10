Rachetele rusești au lovit Consulatul Germaniei la Kiev

Biroul de vize al consulatului german a fost lovit în timpul atacurilor Rusiei asupra capitalei ucrainene Kiev.

Fostul președinte al Fundației Böll de la Kiev, Serghei Sumlenni, a postat fotografii pe Twitter și a scris, adresându-se cancelarului Olaf Scholz și ministrului de externe Annalena Baerbock: „Vreți să trimiteți niște tancuri Leopard pentru a verifica situația de la fața locului?”

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87