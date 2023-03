Radicalii transsexuali, scrisoare șocantă după atacul armat din Nashville: 'Nicio altă modalitate eficientă de a fi văzut. Ura are consecințe'

Trans Resistance Network (TRN), un "colectiv" transsexual de extremă stânga, a publicat o declarație incendiară în urma împușcăturilor de la școala Covenant din Nashville, comise de femeia transsexuală Audrey Hale, care a ucis trei copii de 9 ani și trei adulți.

Calificând crima în masă drept o dublă "tragedie", grupul a scris că prima a fost moartea copiilor și a adulților din școală și a transmis "cele mai profunde condoleanțe și rugăciuni sincere acelor familii care se confruntă cu pierderea celor dragi".

"Nu există nimic din ceea ce putem oferi care să aline durerea", a scris TRN. "Plângem alături de voi".

"A doua tragedie, mai complexă, este cea a lui Aiden sau Audrey Hale, care a simțit că [ea] nu avea altă modalitate eficientă de a fi văzută decât să se dezlănțuie luând viața altora și, prin urmare, a [ei]", au continuat ei.

TRN a scris că "nu pretind că îl cunosc pe individ sau că au acces la gândurile și sentimentele sale interioare", dar "știu că viața persoanelor transsexuale este foarte dificilă, și a devenit și mai dificilă în lunile precedente printr-o avalanșă virtuală de legislație anti-trans și de apeluri publice din partea unor personalități și figuri politice de dreapta pentru nimic mai puțin decât eradicarea genocidară a persoanelor trans din societate".

"Multe persoane transgender se confruntă cu anxietate, depresie, gânduri de sinucidere și sindromul de stres post-traumatic din cauza tobelor aproape constante de ură anti-trans, a lipsei de acceptare din partea membrilor familiei și a anumitor instituții religioase, a negării existenței noastre și a apelurilor la de-tranziție și conversie forțată", a susținut TRN.

"Toți acești factori contribuie la o populație care este insuficient deservită din punct de vedere medical și care se confruntă adesea cu prejudecăți anti-trans în timp ce accesează asistență medicală, ceea ce duce la disparități semnificative în materie de sănătate fizică și mentală", au continuat ei.

"Ura are consecințe", a adăugat "colectivul" radical trans.

TRN a pivotat apoi pentru a lăuda persoanele transsexuale în urma împușcăturilor care au provocat moartea a trei copii de 9 ani, precum și a trei adulți la școala privată creștină.

"Este o dovadă a forței interioare și a frumuseții persoanelor transsexuale, că, în ciuda șanselor copleșitoare ale lipsei de adăpost, a discriminării la locul de muncă și a bigotismului și violenței anti-trans constante, atât de mulți dintre noi continuă să persevereze, să supraviețuiască și chiar să prospere. Nu vom fi eradicați sau șterși."

Grupul radical de transsexuali a făcut apoi o amenințare voalată la adresa presei, scriind că "reamintesc presei de știri să respecte pronumele de autoidentificare ale persoanelor transsexuale care trec pe la biroul dumneavoastră".

"[Audrey] Hale s-a autoidentificat cu pronumele 'He, Him' pe site-uri. Vă îndemnăm, de asemenea, să evitați să faceți pe plac acelor indivizi de dreapta care se vor folosi de această dublă tragedie pentru a chinui frica și teroarea persoanelor transgender pentru a promova o agendă politică de eliminare a persoanelor transgender."

"Acoperirea tendențioasă și senzațională a acestor puncte de vedere este atât iresponsabilă, cât și condamnabilă", a scris grupul.

Potrivit site-ului său, TRN "este un colectiv de organizatori cu experiență, aliați dedicați și grupuri preocupate care se reunesc pentru supraviețuirea și bunăstarea pe termen lung a persoanelor de gen diferit într-un mediu mai extrem".

"Rețeaua de Rezistență Trans (Trans Resistance Network - TRN) a fost formată pentru a asigura supraviețuirea persoanelor și a familiilor de gen divers prin coordonarea strategică a apărării comunitare, a ajutorului reciproc și a sistemelor alternative de îngrijire care afirmă genul", se arată pe site.

"Acordăm prioritate sprijinului pentru copiii și familiile de gen divers care se confruntă cu un pericol iminent și pentru persoanele de gen divers care sunt indigene, negre și brune. Drepturile trans sunt drepturi ale omului!", continuă site-ul.

Poliția din Nashville a identificat luni cele șase persoane ucise în schimbul de focuri de armă: Evelyn Dieckhaus, William Kinney și Hallie Scruggs, în vârstă de 9 ani, adulții Mike Hill, 61 de ani, Cynthia Peak, 61 de ani, și Katherine Koonce, 60 de ani.

Koonce era directoarea școlii, iar Peak era profesoară suplinitoare. Hill era custode la școală.

Victimele au fost împușcate și ucise atunci când Hale, un fost elev transsexual de 28 de ani de la Covenant School, a intrat luni în incintă cu două "puști de tip asalt" și un pistol și a început să tragă, a declarat poliția.

Hale a folosit hărți desenate de mână cu puncte de intrare detaliate, care au fost găsite în casa lui Hale din Nashville.

Trăgătorul a fost ucis de ofițerii de poliție metropolitană din Nashville Rex Englebert și Michael Collazo, care au răspuns la intervenție.

Numeroase biserici locale au organizat luni seara priveghiuri de rugăciune și alte câteva sunt programate în zilele următoare pentru a aduce un omagiu victimelor și a oferi sprijinul comunității pentru familiile acestora, potrivit postului local WZTV, afiliat FOX.

