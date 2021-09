Rădoi: Am început cu 26 de jucători, iar la antrenamentul de azi mai am doar 17, trebuie să fim uniţi

Selecţionerul echipei naţionale a României, Mirel Rădoi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Skopje, că a început acţiunea primei reprezentative cu un lot de 26 de jucători, dar după accidentările şi cazurile de Covid-19 au rămas doar 17 fotbalişti, el precizând că este nevoie de unitate înaintea meciului cu Macedonia de Nord de miercuri.

Jucătorii Florin Tănase, Denis Drăguş, Denis Alibec şi Marian Aioani s-au accidentat, Dorin Rotariu şi Ianis Hagi au fost testaţi pozitiv la Covid-19, iar Răzvan Marin, Alexandru Cicâldău şi Dragoş Nedelcu sunt incerţi până la aflarea rezultatelor testelor PCR.

"Avem 17 jucători la antrenament, dar e clar că această stare pe care o avem în momentul de faţă din punct de vedere emoţional ne poate clătina puţin. Dar cred că până la urmă ce nu ne poate doborî ne întăreşte. Acesta este un moment oportun pentru noi să arătăm cât de uniţi suntem şi cum reuşim să trecem peste această problemă din punct de vedere mental. Aş asemăna această problemă cu perioada de anul trecut când noi am jucat în Islanda. Dar eu cred că acest moment dificil ne va uni mai mult. Am început această acţiune cu 26 de jucători şi în seara asta am la antrenament doar 17. Dar jucătorii pe care îi chemăm nu sunt doar pentru a completa lotul. Sunt jucători pe care ne bazăm, deci jucătorul care îl va înlocui pe Ianis Hagi va şti foarte bine ce are de făcut", a spus Rădoi, informează Agerpres.

"Cei trei jucători care au avut contact direct cu Ianis (n.r. - Răzvan Marin, Alexandru Cicâldău şi Dragoş Nedelcu) au fost testaţi negativ cu testul rapid. Acum aşteptăm rezultatele testelor PCR. Deci mari probleme nu sunt... doar faptul că ei nu vor efectua cu noi antrenamentul din această seară. Nu ştiu cum ar fi putut fi evitată această problemă pentru că noi nu avem cum... Ar însemna cu 10 zile înaintea meciului să facem în aşa fel încât jucătorii să fie testaţi la echipele lor de club. Ceea ce noi nu putem să facem ca şi echipă naţională, ca şi federaţie. Atât Ianis, cât şi Dorin Rotariu au câte cinci teste PCR negative. Din păcate în momentul de faţă nu ştim cum a apărut această problemă la cei doi jucători", a adăugat selecţionerul.

Întrebat dacă îi este teamă ca meciul cu Macedonia de Nord să nu se mai dispute, Rădoi a răspuns: "În momentul de faţă nu mă gândesc la asta pentru că nu ne-a anunţat nimeni despre aşa ceva. Noi ne facem antrenamentul şi aşteptăm decizia celor care au puterea să dea verdicte în situaţia asta. Mă depăşesc lucrurile acestea, dacă apar surprize pe parcursul zilei de mâine vom vedea".

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, miercuri, de la ora 21:45, pe Tose Proeski Arena din Skopje, selecţionata Macedoniei de Nord, într-o partidă din cadrul Grupei J a preliminariilor CM 2022.

În precedentele două meciuri disputate de la începutul acestei luni, România a învins Islanda (scor 2-0, la Reykjavik) şi Liechtenstein (scor 2-0, la Bucureşti). Echipa antrenată de Mirel Rădoi a urcat pe locul al treilea în clasamentul grupei, devansând Macedonia de Nord.