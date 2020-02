Radu Banciu șochează: România merită să fie un pic Wuhan. Vom avea un peisaj apocaliptic

Jurnalistul Radu Banciu susține că Bucureștiul merită să fie ”un pic Wuhan”, zona din China unde a izbucnit epidemia de coronavirus. Banciu a spus că în România vom avea un peisaj apocaliptic, dacă vor fi mai multe cazuri de infecție cu coronavirus.

Citește și: S-a găsit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirmă faptul că dă rezultate

„Nu este momentul să vă îndreptați spre miracole, ci spre igiena personală eventual, spre sistemul imunitar dacă mai aveți ceva bine clădit. Acest lucru vă poate salva. În rest, nu vă salvează nimeni. În orice caz, nu această țară. Acum așteptăm consecințele pe care ni le-am imaginat. Doar de asta am fost aici și vi le-am expus. Probabil că mai repede sau mai târziu acolo vom ajunge. La străzile goale, la metrourile goale, la autobuzele goale - și Bucureștiul merită să fie un pic Wuhan, de ce să nu o spunem? Ce e interzis în asta? Noi avem stea în frunte? Ce am făcut noi pentru Europa, pentru planeta asta să scăpăm chiar noi. N-am făcut nimic. N-am făcut absolut nimic. Am încercat să tragem mâța de coadă. Ne-am bătut joc de toate. De colegii noștri europeni, de partenerii noștri de peste tot din lume. Am încercat să îi păcălim pe toți în toate domeniile, începând de la fondurile europene și până la învățământ și educație, și evident această sănătate, care se vede că era goală. Nu era absolut nimic rezolvat. Acum o să vedeți cât de bine au lucrat Guvernele României. Ei știau că dacă sunt două, trei sute de cazuri în România, trebuie să fugim cu toții de aici. Nu mai există nicio altă variantă. Dacă se ajunge la așa ceva, nu mai merge nimeni la serviciu. O să fim prima țară care închide școlile, grădinițele, care va închide tot”, a declarat Radu Banciu, în direct pe B1 TV.