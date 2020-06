Radu Banciu, spumos: 'Îl ascultăm pe Nelu Tătaru ca pe Dumnezeu'

Radu Banciu a comentat în ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu despre decizia Guvernului de a permite accesul românilor în biserică, în timp ce Teatrul rămâne închis.

"Veștile bine vin de la Ministerul Sănătății. Tovarășul Nelu Tătaru ne-a asigurat că bisericile se deschid, nu și Teatrul, dar asta contează mai puțin. Frica de Cel de Sus! PSD-ul care a are alegători în biserică mai mulți decât PNL-ul a făcut până la urmă această alegere și a spus dacă partidul lui Ludovic Orban acceptă deschiderea bisericilor, adică oamenii noștri în proporție de 80%, atunci tot e bine, pentru că vom merge cu această idee... Ăsta este programul de guvernare al PSD pentru la toamnă, redeschiderea bisericilor. La Teatru nu prea merg alegători! Ăștia sunt elitiștii, oamenii care citesc o carte, învârt o revistă, se mai uită dacă apare "România Literară", își fac abonamente, nu sunt interesați... De asta teatrele nu sunt o opțiune...(...)

Domnul Tătaru vorbește ca un savant, el ne explică altfel această problemă. La biserică se duce lumea dintr-un cartier, adică de acolo de unde virusul este ușor de controlat de către autoritățile române. Vă reamintesc, primele trei etape esențiale au fost parcurse cu bine. Am fost cu toții vaccinați. Am fost vaccinați toți cei din mediul urban. Am fost vaccinați toți cei din eșantionul reprezentativ. Suntem înscriși în programul de vaccinare europeană, ne-a asigurat domnul Nelu Tătaru. Putem să îl bifăm și pe asta! 4 capitole îndeplinite. Evident că în aceste condiții îl ascultăm pe Nelu Tătaru ca pe Dumnezeu. E mai ușor să controlăm virusul în biserici pentru că acolo se duc oameni din bisericuțele vecine cu biserica, adică din cartiere, pe când la Teatru, zice domnul Tătaru care trebuie să fi fost de multe ori la Teatru și trebuie să fie mai bine informat ca noi toți, vine lumea cam de peste tot și atunci se anmestecă virusului și asta ar da bătăi de cap autorităților. Deci ăsta e motivul, nu populismul...E foarte important ca românii să se poată ruga- a zis Nelu Tătaru. Foarte important este ca să se poată să meargă în spitale să se poată trata... Care spitale, care tratament?", a spus Radu Banciu.