Radu Banciu, verdict pesimist în cazul Caracal: 'Oricâte guverne ar schimba România, oricâţi preşedinţi am avea, aceste lucruri nu se vor schimba'

Radu Banciu a comentat în ediţia de luni seară a emisiunii `Lumea lui Banciu` un studiu care arată că trenurile de marfă din România nu ating nici 17km/h în medie. Realizatorul a numit această problemă una mai gravă decât cazul Caracal, arătând că astfel de crime nu pot fi evitate oricâte guverne ar schimba România.

"Noi trăim într-o ţară liberă şi democrată, condusă de atâtea partide politice, un pluripartism excepţional în ultimii 30 de ani, cu atâtea şi atâtea descinderi la urnele de vot, ca astăzi să constatăm că în această ţară trenurile sunt mai încete decât trotinetele. Am văzut un studiu că viteza medie a trenurilor de marfă din România a fost în 2018 de sub 17 km/h, ceea nu este departe de viteza trenurilor de călători care este şi ea tot în acest barem în mare măsură, cu două-trei excepţii notabile. O trotinetă merge cam cu 6-7 kilometri în plus decât trenurile lui Zaharia Stancu din 1910, în copilăria scriitorului teleormănean. (...)

Exact acolo, la 1910, sunt astăzi trenurile. Din câte ştiu eu, nu există niciun semnal de alarmă la modul la care am trăit cu toţii această vară în care totul era o alarmă, totul era o emoţie, totul era o isterie în urma a ceea ce s-a întâmplat în Olt la Caracal. Nu am văzut pe nimeni să sune la 112 pentru aşa ceva. Nu am văzut niciun jurnalist să se indigneze, nu am văzut pe nimeni să iasă în stradă.

Mi se pare că aceste elemente de răspuns, aceste studii ne omoară cu picătura chinezească mult mai atroce decât orice crimă comisă la fapt divers pe coloana oricărui ziar din lume. Oricâte guverne ar schimba România de aici înainte, oricâţi preşedinţi am avea, aceste lucruri nu se vor schimba", a afirmat Radu Banciu.