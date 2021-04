Radu Cristescu anunță soluția anti-UDMR: `O alianță românească` în județele unde maghiarii profită de dezbinarea partidelor românești

`O alianță românească` în județele unde maghiarii profită de dezbinarea partidelor românești. Soluția a fost enunțată de deputatul PSD Radu Cristescu la o televiziune locală din Satu Mare. El susține că și în Județul Satu Mare, dar și în celelalte județe în care se întâlnește fenomenul ar trebui să se ia în calcul o astfel de alianță pentru a bloca UDMR-ul. El precizează că nu are nimic cu etnicii maghiari din România, mama sa fiind de origine maghiară, ci problema sunt baronii UDMR care s-au înstăpânit peste județe întregi.

Radu Cristescu – poate cel mai vocal social-democrat sătmărean – a precizat că în interiorul PSD, atât la nivel național cât și local, se dorește o schimbare din toate punctele de vedere. Dar la vârful partidului să vină oameni noi, iar cei din vechea conducere să facă un pas mare înapoi. El a refuzat să comenteze atacurile lansate zilele trecute de fostul baron Mircea Govor care își dorește revenirea în fruntea filialei.

”Dorim un nou PSD. Dar nu spune nimeni că fostul președinte Mircea Govor nu are o experiență care nu poate fi integrată. Adică, ai nevoie de experiența unui om politic, fiindcă și Mircea Govor are o experiență în politică. Dar dacă vorbim de noul PSD, nu ne mai întoarcem la trecut”, a precizat Radu Cristescu la informatiatv.ro

Deputatul sătmărean a mai explicat de ce a ales să ia poziție publică față de situația politică și administrativă din județul Satu Mare.

”Nu pot sta indiferent când văd ce se întâmplă în Satu Mare. Când văd că toată puterea într-un județ a fost acaparată de un partid: UDMR. Am explicat că am o problemă cu conducerea UDMR-ului, nu am o problemă cu cetățenii de etnie maghiară. Mama mea este unguroaică, nici nu se pune problema să am ceva cu maghiarii (…) Sătmărenii nu mai pot fi prostiți. S-a terminat epoca blaturilor, sătmărenii au văzut ce a fost în campanie: jocurile acestea meschine între UDMR și PNL. Adică, ne înjurăm în campanie, apoi ne adunăm la masă să împărțim funcții. PNL a obținut doi viceprimari la Satu Mare și doi vicepreședinți la Consiliul Județean Satu Mare”, a mai precizat Cristescu în cadrul emisiunii Audiențe în direct, la informatiatv.ro

Singurul deputat social-democrat din județul Satu Mare a explicat de ce este nu doar necesară, ci și fezabilă ideea unei coaliții românești.

”Vreau să pornesc o coaliție românească în Satu Mare. Acest lucru se va putea face cu ajutorul românilor și cu ajutorul PNL. Exact ca și atunci când a fost USL-ul, și a câștigat Doru Coica la Primăria Satu Mare și Adrian Ștef la Consiliul Județean. Pentru că așa mi se pare normal, fiindcă suntem 65-70 la sută români în acest județ. Vrem să facem un stop joc la hoții. Nu pot să stau impasibil la aceste lucruri, iar datoria mea ca și politician este să spun ceea ce știu, pentru că oamenii trebuie să cunoască adevărul, iar eu le spun adevărul”, a conchis Radu Cristescu.