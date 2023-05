Radu Cristescu, replică usturătoare lui Florin Cîțu: 'Noi ți-am luat guvernul pentru că ai condus țara drogat'

Deputatul PSD Radu Cristescu îi dă o replică usturătoare lui Florin Cîțu după ce acesta l-a atacat pe Marcel Ciolacu, spunând că a „atacat Ucraina pentru un subiect inexistent, ceva pe canalul Bîstroe”.

„Bulă de la PNL, alias Cîțu, are o revelație: cică PSD, folosind propaganda rusă, a atacat Ucraina pe un subiect inexistent, canalul Bîstroe, unde nu s-a întîmplat nimic, de fapt. Și asta, fix în ziua în care Joe Biden vizita Kievul. Să te lămuresc eu ce s-a întîmplat, Cîțule: pe Bîstroe, niște băieți exaltați au săpat la fel de adînc precum ți-au săpat ție drogurile în creier, de aia am luat noi atitudine, că avem o țară de protejat. Și îți mai spun că noi și americanii am lucrat în tandem, în cazul tău: ei ți-au luat permisul pentru că ai condus mașina beat, noi ți-am luat guvernul pentru că ai condus țara drogat. Îmi amintesc că te-ai plîns într-un interviu că ai vrut să intri cu cîinele în Parlament, dar nu te-au lăsat. Zic că a fost o mare nedreptate: trebuia să lase înăuntru cîinele și să interzică jigodia”, scrie Radu Cristescu.

Declarația lui Cîțu: „Eu în continuare sper că nu se va întâmpla. Gândiţi-vă că Marcel Ciolacu, viitorul premier – eu sper că nu ajungem acolo, dar el se pare că o să fie – este cel care a pus România într-o situaţie dificilă, într-o situaţie îngrozitoare la nivel mondial când în ziua în care Joe Biden vizita Kievul (...) el ataca Ucraina pentru un subiect inexistent, ceva pe canalul Bîstroe, nu avem date nici astăzi, nu s-a întâmplat nimic, cei care l-au pus să facă acest atac nu au mai venit să-l susţină”.