Radu Drăguşin a primit nota 7 din partea jurnaliştilor italieni, după ce a marcat golul echipei Genoa în remiza cu Inter Milano

Potrivit jurnaliştilor de la sportmediaset, Drăguşin a fost imperial în centrul careului, golul său fiind şi o dovadă de sincronizare cu Gudmundsson, celălalt fotbalist al echipei din Genova notat cu 7.

DRAGUSIN GOAL!



Best player in the League in terms of heading abilities.



Huge goal to tie the game, so far he’s been impressive once again.



