Radu Hanga, președintele BVB: '20 de companii din BET-XT au femei în structurile executive'

Indexul BET-XT arată că 20 dintre cele 25 de companii au femei în structurile executive, a declarat, luni, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Radu Hanga, într-o conferinţă online.

"Noi suntem mândrii de faptul că suntem fruntaşi în acest domeniu al egalităţii de gen. Dacă cercetăm index-urile BET-XT, care include cele mai importante 25 de companii de pe piaţa românească, vom constata că 20 dintre acestea au femei în structurile executive, 16 au femei în board şi restul au femei în comitetele executive. Deci iată acestea sunt companii care sunt reprezentate la bursă şi care au o prezenţă feminină foarte puternică în fruntea lor. Dacă cercetăm mediul din piaţa de capital, şi mă refer aici la alte industrii, cum ar fi asset management, bănci şi aşa mai departe vedem aceeaşi reprezentare semnificativă şi vreau să vă dau două exemple aici. Avem obligaţiunile Fidelis şi intermedierea se face din trei participanţi la piaţă şi cu toţii au femei în vârful structurilor de conducere. Mai mult decât atât, CEO-ul societăţii conducătoare a consorţiului este o femeie", a spus Radu Hanga, la evenimentul "Sună clopoţelul pentru egalitatea de gen", potrivit agerpres.ro.

El a menţionat că BVB este bine reprezentată din punct de vedere al egalităţii de gen, existând două femei în Consiliul director, iar două doamne ocupă funcţia de director executiv, Silvia Buicănescu şi Rodica Popa.

Radu Hanga a făcut referire la Gender Equality Index 2020 şi a menţionat că România se află pe locul 26, cu 54,4 din 100 de puncte, cu 13,5 puncte sub media europeană.

De asemenea, Stephanie von Friedeburg, Senior Vice President Operation, IFC, World Bank Group, a spus că în ultimii 7 ani a avut diverse parteneriate cu mai multe burse din toată lumea pentru a suna clopoţelul pentru egalitatea de gen. Ea a precizat că este foarte importată egalitatea de gen atunci când vine vorba despre sustenabilitate.

La rândul său, Tatiana Proskuryakova, Country Manager IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), a declarat că în această vară va părăsi România pentru o altă funcţie. Ea a spus că de-a lungul anilor, atunci când a vorbit în cadrul acestui eveniment, a spus mereu că pentru ea este un privilegiu să vorbească despre realizările româncelor, iar printre primele lucruri pe care le-a constatat când a venit în România a fost cât de pregnantă este poziţia femeilor în domenii precum cel al ştiinţelor.

International Finance Corporation (IFC) şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au organizat luni, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, evenimentul "Sună clopoţelul pentru egalitatea de gen".

Evenimentul a fost organizat în forma unei discuţii online, iar printre vorbitori s-au numărat Radu Hanga, preşedinte Bursa de Valori Bucureşti, Stephanie von Friedeburg, senior vice president Operation IFC, World Bank Group, Tatiana Proskuryakova, country manager BIRD (Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), Christina Verchere, director general OMV Petrom, Corina Popescu, director general Electrica, Monica Cadogan, director general şi fondator Vivre, Cristian Nacu, senior country officer IFC.

Iniţiativa "Ring the Bell for Gender Equality" este un parteneriat între International Finance Corporation, World Federation of Exchanges (WFE), Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Global Compact, UN Women şi Women in ETFs (WE).

"Această iniţiativă a început ca o colaborare globală între bursele din întreaga lume, pentru a sărbători Ziua Internaţională a Femeii. În martie 2020, un număr de 77 de burse au sunat clopoţelul pentru egalitatea de gen, o creştere importantă de la 33 de burse în urmă cu cinci ani, iar pentru 2021 s-au înscris 86 de burse, deja", precizează reprezentanţii BVB.

Tema Zilei Internaţionale a Femeii 2021 este "Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world".