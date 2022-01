Radu Hanga, preşedintele BVB, despre 2021: A fost cel mai bun an în materie de listări la bursă

Capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti a ajuns la valoarea de 237,8 miliarde de lei, o creştere de 45% faţă de finalul anului 2020, a declarat pentru News.ro Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, care consideră că 2021 a fost cel mai bun an în materie de listări la bursă şi estimează că trendul va continua. Întrebat care a fost ”Omul anului” în România, Hanga a spus că investitorii la bursă, adică fiecare dintre noi. Acesta este de părere că în acest an Bursa de Valori Bucureşti de abia a început să îşi arate adevăratul potenţial de finanţare a economiei româneşti.

Reporter: Ce cuvânt ar descrie cel mai bine anul 2021?

Radu Hanga: Dezvoltare sustenabilă.

Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat anul acesta?

Radu Hanga: Să fac parte din echipa Bursei de Valori Bucureşti a fost cu siguranţă unul dintre cele mai bune lucruri pentru mine personal. Anul acesta am marcat, alături de întreaga echipă a Bursei, mai multe reuşite: un număr record de listări, 23 de noi companii la bursă, 33 de runde de finanţare prin obligaţiuni corporative, printre care primele obligaţiuni verzi şi apoi primele cu obiective de sustenabilitate de pe piaţa locală, precum şi 12 emisiuni de titluri de stat Fidelis. Capitalizarea tuturor companiilor listate la bursă a ajuns la valoarea 237,8 miliarde de lei, o creştere de 45% faţă de finalul anului 2020. Practic, acum se văd rezultatele muncii din anii anteriori depuse de echipa Bursei şi de intermediari în promovarea pieţei de capital ca principal canal de finanţare pentru companiile antreprenoriale.

Reporter: Şi 2020, şi 2021, au fost ani sub semnul pandemiei. Ce îi diferenţiază? Pe care îl consideraţi, totuşi, „mai bun”?

Radu Hanga: După incertitudinile din 2020, anul izbucnirii pandemiei, era normal să ne gândim şi la potenţiale scenarii negative. Realitatea ne-a confirmat însă aşteptările pozitive şi chiar le-a multiplicat. La finalul lui 2020, estimam că în 2021 vom avea circa 20 de listări, iar acum, la finalul anului, vorbim de aproape 70 de listări de acţiuni şi obligaţiuni în 2021. A fost cel mai bun an în materie de listări la BVB şi considerăm ca trendul va continua, pentru că este al doilea an consecutiv în care vedem interes în creştere din partea companiilor private, dar şi al Statului de a accesa finanţare prin piaţa de capital. Rezultatele noastre sunt pe plus pe toate segmentele: 23 de noi companii la bursă în acest an care au atras anterior listării 234,8 milioane de euro de la investitorii din piaţa de capital, 33 de runde de finanţare prin obligaţiuni corporative şi 12 emisiuni de titluri de stat în valoare cumulată de 1,8 miliarde euro. Pornind de la toate aceste rezultate, cred că în 2021 Bursa de Valori Bucureşti de abia a început să îşi arate adevăratul potenţial de finanţare al economiei româneşti. Suntem încrezători că în 2022 trendul va continua şi chiar se va amplifica.

Reporter: Care au fost cele mai slabe puncte ale anului?

Radu Hanga: În 2021 am înregistrat un număr mare de listări, precum şi o creştere a numărului de investitori persoane fizice. Avem acum, la final de an, o lichiditate a pieţei principale de 10,8 miliarde de lei, un nivel mai scăzut faţă de 2020, respectiv de 12,2 miliarde de lei. Înregistrăm însă o evoluţie pozitivă la acest capitol pentru piaţa AeRO, a cărei lichiditate a crescut anul acesta cu 253% faţă de anul trecut, până la valoarea de 1,2 miliarde de lei. În 2022 sperăm să recuperăm şi în ceea ce priveşte evoluţia lichidităţii înregistrate pe Piaţa Principală.

Reporter: Ce am avut de învăţat de la 2021?

Radu Hanga: Bursa de Valori Bucureşti a trecut printr-o totală transformare atât în ceea ce priveşte evoluţia pieţei şi a valorilor de tranzacţionare, cât şi la nivel de imagine şi reorientare a business-ului. O făceam şi înainte, dar acum ne axăm şi mai mult pe viitor, pentru că de fapt asta oferim companiilor şi investitorilor, o poartă de acces prin care îşi pot modela propriul viitor. Viitorul e al celor care investec în el, aşa cum spune noul nostru slogan. Acest slogan al Bursei cred că este esenţa a ceea ce am avut noi, cu toţii, de învăţat de la 2021. Viitorul fiecăruia dintre noi este în strânsă legătură cu libertatea pe care o avem în a-l transforma. Dacă îl privim ca pe un timp dat, predestinat, implacabil, atunci da, orice discuţie legată de viitor devine inutilă. Ne-am petrece astfel fiecare zi ca fiind ultima, azi e ziua cea mare, mâine nu există. Dar o asemenea raportare scoate din discuţie speranţa, acel lucru care ne face zi de zi să o luăm de la capăt, să visăm, să creăm, să construim. Viitorul, aşa cum îl percep eu, este legat de voinţă, de imaginaţie şi de fapte. Şi de investiţii, bineînţeles.

Reporter: Cum credeţi ca va fi 2022? Ce proiecte aveţi? Ce aşteptări aveţi de la anul care vine? Cum vi-l doriţi?

Radu Hanga: În 2021, am asistat la o dezgheţare a finanţărilor prin intermediul pieţei de capital. Bursa, investiţiile la bursă şi finanţările prin bursă au devenit un subiect de discuţie pentru tot mai mulţi oameni, antreprenori sau români care iau în calcul să îşi deschidă un cont de investiţii, direct printr-un broker sau indirect, la un fond mutual. Spre exemplu, din septembrie 2019 până în septembrie 2021, numărul de investitori de retail a crescut cu 35%, până la peste 74.000 de conturi. O creştere se înregistrează în aceeaşi perioadă şi în cazul fondurilor mutuale, de 27%, până la 524.907 investitori. Toată această evoluţie nu poate decât să ne bucure şi să ne facă încrezători că piaţa de capital va deveni locul predilect al antreprenorilor pentru a atrage finanţare şi al românilor pentru a investi. Ne dorim ca anul 2022 să fie şi mai bun, pentru întreaga piaţă de capital şi toţi cei care face parte din ea: brokeri, investitori, companii.

Reporter: Cine credeţi ca ar fi „Omul anului” în România? Poate fi şi un personaj colectiv.

Radu Hanga: Investitorii la bursă, adică fiecare dintre noi.