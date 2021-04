Radu Hanga, președintele BVB: 'Nouă emisiuni de obligaţiuni şi una de titluri de stat, în valoare de 350 milioane euro, listate de la începutul anului'

Emisiunea de obligaţiuni a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale Restart Energy One este a noua listată la Bursa de Valori Bucureşti, de la începutul anului, fiind primele obligaţiuni convertibile în acţiuni admise la tranzacţionare, dar şi prima emisiune de obligaţiuni verzi, a declarat miercuri preşedintele BVB, Radu Hanga.

El a adăugat că în 2021 a fost listată şi o emisiune de titluri de stat, valoarea cumulată a acesteia şi a emisiunilor de obligaţiuni fiind de aproape 350 milioane de euro, potrivit agerpres.ro.

"Restart Energy One listează azi prima sa emisiune de obligaţiuni în valoare de 16,3 milioane de lei.(...) Azi avem o noutate: sunt primele obligaţiuni convertibile în acţiuni admise la tranzacţionare pe sistemul multilateral de tranzacţionare al bursei şi avem, de asemenea, prima emisiune de obligaţiuni verzi, chiar dacă este un domeniu de pionierat în care cadrul legal nu este foarte bine definit.(...) Pentru noi, la bursă, este a noua emisiune de obligaţiuni corporative listate de la începutul acestui an. Iar acestor nouă emisiuni de obligaţiuni li se adaugă şase companii noi care au venit către bursă şi o emisiune de titluri de stat. Emisiunile de obligaţiuni şi titluri de stat însumează aproape 350 milioane euro, iar capitalizarea cumulată a celor şase companii care au venit către bursă anul acesta se apropie de 120 milioane de euro", a spus Hanga la deschiderea şedinţei bursiere cu ocazia listării primei emisiuni de obligaţiuni Restart Energy One.

Preşedintele BVB a subliniat că, începând cu 2019, la bursă au avut loc 47 de runde de finanţare cu obligaţiuni, în valoare de peste 2,4 miliarde de euro, şi, de asemenea, 10 companii antreprenoriale au venit către piaţa Aero, acestea având o capitalizare cumulată de aproximativ 195 milioane de euro.

"Ce este foarte important ca şi trend este că din cele 10 companii care au venit către bursă, către piaţa Aero, în ultimii doi ani, şase au venit anul acesta. Vedem o accelerare, o creştere a interesului pentru piaţa Bursei de Valori Bucureşti, vedem o creştere a interesului pentru piaţa Aero şi asta ne bucură foarte mult, deoarece confirmă faptul că îndeplinim rolul de principal canal de finanţare pentru companii locale", a punctat Hanga.

În ceea ce priveşte Restart Energy One, preşedintele BVB a subliniat că este o companie care are operaţiuni şi în afara României, în Serbia, şi care, începând cu 2021, îşi doreşte să se dezvolte pe mai multe pieţe europene. De asemenea, Restart Energy One a devenit furnizorul independent numărul unu pe piaţa consumatorilor casnici de gaze naturale din România, după criteriul locurilor de consum, respectiv al doilea în topul furnizorilor independenţi de energie electrică pentru consumatori casnici.

Prima emisiune de obligaţiuni a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale Restart Energy One a intrat miercuri la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al BVB.

Emisiunea de obligaţiuni are o valoare totală de 16,36 milioane de lei, cuprinde 163.612 de obligaţiuni, cu o valoare nominală de 100 lei /obligaţiune, cu maturitate de 5 ani, începând cu 9 februarie 2021, şi o rată anuală a cuponului de 9% plătibilă semestrial.

Obligaţiunile sunt convertibile începând cu anul 2024 şi pot fi răscumpărate anticipat începând cu anul al treilea al împrumutului obligatar.

Fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni vor fi folosite drept cofinanţare pentru integrarea de capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile, de aproximativ 50 MWp. Emisiunea de obligaţiuni se înscrie, de asemenea, într-un obiectiv strategic indirect, cel de furnizare 100% energie regenerabilă.