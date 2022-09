Radu Hanga, preşedintele BVB: 'Valoarea finanţărilor prin Bursă a ajuns la 1,5 miliarde de euro în acest an'

Valoarea finanţărilor prin Bursă a ajuns la 1,5 miliarde de euro în acest an, comparativ cu 2 miliarde de euro în 2021, ceea ce înseamnă că nu e rău deloc, a afirmat joi Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, în cadrul Galei Made in Romania.

"Este un an dificil, un context dificil, venim după un doi ani de pandemie, ne aflăm la graniţa unui conflict acum. Evident, România se vede într-un mod mai complex, e o situaţie mai complicată. Pe de altă parte, ne bucurăm dacă ne uităm la cifre să vedem în acest an 11 listări de acţiuni şi 22 de listări de obligaţiuni, titluri de stat. Deci practic suntem aproape de jumătatea a ceea ce am văzut pe parcursul întregului an trecut, care an trecut ştim cu toţii a fost un an deosebit pentru noi din punct de vedere al ratelor de creştere. Dacă ne uităm la valoarea care s-a finanţat prin Bursa de Valori Bucureşti anul acesta vedem 1,5 miliarde de euro. În comparaţie cu cele 2 miliarde aproximativ pe care le-am avut anul trecut putem spune că nu e rău deloc. Adică suntem aici şi ne facem în continuare treaba. Putem să ne uităm şi la alte lucruri care arată modul în care Bursa a reacţionat la contextul acesta dificil şi o măsură de exemplu este performanţa indicilor. Aici, iarăşi dacă ne uităm suntem campioni în Europa Centrală şi de Est, adică Bursa de la Bucureşti s-a dovedit cea mai rezilientă, scăderile înregistrate de valorile companiilor listate la Bursă au fost cele mai mici în comparaţie cu bursele din regiune şi chiar dacă uităm la nivel global vedem că suntem undeva în top", a transmis Radu Hanga, potrivit Agerpres.

El a spus piaţa din România este rezilientă, iar aceasta se datorează pe de o parte faptului că avem o reprezentare a sectorului energetic la Bursă, însă pe de altă parte se datorează şi faptului că vedem o creştere accelerată a numărului de investitori. Hanga a subliniat faptul că pentru prima dată la sfârşitul primelor 6 luni din acest an Bursa de Valori Bucureşti a depăşit pragul de 100.000 de investitori, conform cifrelor raportate de Fondul de Compensare al Investitorilor.

Preşedintele BVB a afirmat că în ultimii 4 ani, din 2019, au avut loc 140 de runde de finanţare şi capitaluri în valoare de 5,6 miliarde de euro au fost ridicate de către companiile locale şi de către statul român.

"Vedem că relaţia cu statul român se consolidează şi vedem că statul ne foloseşte tot mai mult ca şi platformă de finanţare pentru a intermedia relaţia între nevoia lui de finanţare şi capitalul disponibil pe piaţa locală. Deci suntem într-un context de care suntem foarte fericiţi uitându-ne la ceea ce se întâmplă la Bursă", a declarat Radu Hanga.

Secretarul de stat din Ministerul Antreprenoriatului şi Tursimului, Cătălin Canciu, a afirmat că Guvernul propune zi de zi soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor identificate în mediul de afaceri autohton şi oferă încredere antreprenorilor autohtoni şi companiilor, menţionând că va întreprinde toate măsurile necesare pentru ca afacerile, îndeosebi cele mici şi mijloci, să poată prospera în ciuda provocărilor din perioada actuală.

La rândul său, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Gabriel Grădinescu, a transmis că instituţia este interesată de dezvoltarea afacerilor locale de succes care să fie finanţate prin mecanismele bursiere din România.

Cele 15 companii antreprenoriale de succes, finaliste ale ediţiei a V-a a programului Made in Romania organizat de Bursa de Valori Bucureşti, sunt: 5 to go, Agricloud, Agroland Business System, Antibiotice Iaşi, Code of Talent, Curtea Veche Publishing, Cyscale Systems, Deltamed, Digisign, dotLumen, Fintech OS, Irum, Merlin's Beverages, Transavia şi Zebrapay.