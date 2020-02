Radu Tudor, ANALIZĂ INCENDIARĂ: Euforic, PNL a pus mâna pe teslă si s-a lovit singur, precis, puternic

Jurnalistul Radu Tudor analizează efectele ședinței de guvern de aseară, în care Guvernul Orban, a dat 25 de ordonanțe de urgență. Radu Tudor spune că multe din OUG-uri nu erau de fapt urgențe și că PNL s-a sabotat de unul singur prin emiterea lor.

"Dupa un an politic 2019 plin de succese pentru Partidul National Liberal, a venit si vremea decontului. Acesta nu se produce pe fondul vreunui atac dur al opozitiei. PSD este slabit dupa o guvernare facuta prin ale birouri decat la Palatul Victoria, avan drept consecinta prabusirea de la 46 la 22 % in doar 3 ani.

Slabiciunea PSD a permis ascensiunea PNL.

Insa odata instalat la Palatul Victoria, guvernul a dat semnale ca poate fi cel mai mare inamic al sau. Dorinta aberanta de inalturare a lui Raed Arafat, scandalul liftiera la Ministerul Muncii, controversele prost gestionate mediatic al imprumuturilor Ministerului Finantelor si actele controversate promovate de la Ministerul Sanatatii sunt doar aspectele cele mai cunoscute.

In fapt, pe fondul unui PSD slabit dupa infrangeri majore in 2019 si aflat in plin proces de linistirea apelor pentru o noua conducere, PNL s-a simtit dezlegat.

Ceea ce s-a intamplat aseara, 25 de ordonante de urgenta intr-o noapte, va avea in primul rand efecte politice grave pentru PNL. Unele ordonante sunt banale, chiar inutile, se putea merge pe o procedura parlamentara. Exemplul clar : ordonanta pe trotinete. Intr-o tara cu infrastructura praf, cu nevoi uriase in alte domenii tu dai ordonanta de urgenta pentru trotinete?! In fine, e problema lor ce identifica drept problema de urgenta a Romaniei. Pana la urma, fiecare partid isi stabileste propriile prioritati si deconteaza politic in alegeri pentru ele.

Un lucru insa e clar : nu toate ordonantele sunt neinspirate, exista si masuri bune printre ele. Insa cea mai inutila e cea cu trotinetele, iar cea mai exploziva cea cu masurile din sanatate. Acolo a fost strecurata, printre multe alte soparle, si privatizarea sistemului medical de urgenta. O chestiune incercata si de regimul Basescu si care a generat costuri politice usturatoare, fie si numai in varianta de tentativa. Aici avem de-a face cu o concretizare.

Vedeti si reactia lui #RaedArafat pe pagina sa de Facebook :

Chestiunea gravissima pentru PNL este ca si-a creat singur, fara nici o jena de la vreun partid de opozitie, o vulnerabilitate politica majora pentru alegerile urmatoare. Fara sa-i oblige nimeni, impotriva propriilor principii si a retoricii publice, Guvernul a dat 25 de ordonante de urgenta intr-o noapte. Cred ca acest demers facut pe fuga, de spaima motiunii de cenzura, insuficient gandit politic si administrativ, va urmari PNL pe tot parcursul politic al anului 2020.

Avand 2 randuri de alegeri in fata, tu PNL sa dai 25 de ordonante noaptea – cand ai acuzat PSD ca a facut abuz de ordonante si ca le-a dat “noapte, ca hotii” – reprezinta cea mai serioasa concretizare a expresiei : si-au dat cu firma in cap.

Se dovedeste inca o data faptul ca in politica, cel mai mare adversar poti fi chiar tu insuti. Politician sau partid.

Imbatat de propriul succes, PNL si-a administrat singur o lovitura de tesla, fara sa i-o ceara nimeni.

25 de ordonante intr-o noapte se va transforma in cel mai eficient slogan politic anti-PNL in anul electoral 2020.

In mod concret, va stimula si votul de azi pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului. Apoi, vom vedea efectele politice ale sedintei de guvern de azi noapte si ale motiunii", conform lu Radu Tudor.