Radu Tudor, atac DEVASTATOR la adresa PSD: Nu vor și nu pot!

Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, lansează un atac neașteptat de dur la adresa PSD. El susține că toate guvernele PSD, din 2012 și până astăzi, nu au vrut și nu au putut să facă autostrăzi, din acest motiv el cataloghează acest partid drept ”guvernarea zero autostrăzi”.

Citește și: TOŢI parlamentarii Coaliţiei au fost convocaţi la Parlament săptămâna viitoare: 'Prezenţa obligatorie'

Hotarat lucru, de cand PSD e la putere neintrerupt (Decembrie 2012 pina azi), nici un guvern n-a putut si n-a vrut sa modernizeze infrastructura Romaniei.

Ramanem corigentii Europei la acest capitol, iar diferitele cabinete care s-au perindat pe la Palatul Victoria dau dovada de o viziune rurala, profund ne-europeana pentru o tara ai carei cetateni merita mult mai mult.

Dupa toti cei care au trecut (degeaba) pe la Ministerul Transporturilor, a venit aceasta bomboana pe coliva. Se numeste Lucian Sova. Din prima zi a ministeriatului sau, a facut cele mai traznite declaratii, care dau dimensiunea nepriceperii sale, dar si a indaratniciei unui important membru al cabinetului PSD-ALDE.

In loc se ne spuna cum se implica, ce eforturi face, cum curata CNAIR de spagari si incompetenti, ministrul Sova da inca o data cu bata in balta. Ne explica niste aberatii, cu argumente false, irationale.

Ca Mangafaua de la Ploiesti, poporul roman a tras a 8 a oara necastigator, tradati fiind de incompetenta si rea vointa. Cititi mai jos explicatie de ministru european si luati-va adio ca guvernul Dancila ar putea sa insemne altceva decat catastrofa infrastructurii de pina acum.

“Este o rețea de autostrăzi minunată în Occident. De ce au venit multinaționalele aici? Au venit că sunt salarii mici. Când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari. Și tot vor pleca. Către alte zone fără autostrăzi, dar cu salarii mici”, a spus Șova.

Asadar, dupa ce-au suduit multinationalele precum predecesorii lor de stanga de la mijlocul secolului trecut, socialistii de azi ne explica prin ministrul Sova ca “multinationalele pleaca unde sunt salarii mici”. Cum Spania, Franta sau Germania construiesc si modernizeaza si azi autostrazi si cai ferate, ma intreb la ei ce argumente or fi?! Iar acum dupa suduiala la multinationala, brusc PSD nu mai poate de grija lor? Chiar si asa, cu argumente false/ Oare Ford si Renault nu sunt si ele niste multinationale? Ele pleaca daca facem autostrazi sau ma degraba raman si se dezvolta ca cele mai mari obiective industriale romanesti?! In fine, argumentele mele nu par sa incapa in mintea inginerului de transporturi Sova sau a doamnei inginer Dancila. Despre domnul inginer Dragnea nu mai amintesc.

PS : Vedeti si ce semi-alfabetizat conduce Economia romaneasca la ministerul de resort si aveti oglinda sperantei noastre pe doua domenii strategice….”, arată Radu Tudor, pe blogul personal.