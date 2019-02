Radu Tudor, atac INCENDIAR, după o declarație controversată a ministrului Culturii: Un înapoiat! /VIDEO

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a făcut o declarație care stârnește valuri. Acesta susține că internetul direcționează tinerii pe căi nedorite, iar jurnalistul Radu Tudor îl taxează pentru aceste afirmații. Jurnalistul susține că Daniel Breaz nu are nicio legătură cu domeniul, dar a ajuns ministru pentru organizația din care provine a votat cu cine trebuie, la momentul oportun.

”Inca o declaratie neinspirata a ministrului Culturii, un senator PSD ce n-are legatura cu domeniul, dar a primit functia pentru ca organizatia sa a votat cu cine trebuie, la momentul oportun.

Daca in calitatea sa de rector si ministru al culturii, Breaz spune ca internetul e rau, fara sa faca vreo distinctie intre evolutia fireasca si spectaculoasa a unui instrument modern si faptul ca intr-un procent mic se propgada si informatii nedorite, esti un inapoiat !

Nu credeam ca e posibil sa auzi asa ceva din partea unui ministru roman, in anul de gratie 2019, cand detii si Presedintia Consiliului UE. Cand toate muzeele lumii, cand toate concertele, cand milioane de carti sunt pe internet. Depinde, e adevarat, ce vrei sa alegi din acest instrument foarte util si indispensabil civilizatiei numit internet.

Acelasi personaj – Daniel Breaz – a declarat in trecut ca o mama divortata cu un copil nu reprezinta o familie. Traznaia a fost afirmata in cadrul dezbaterii (de altfel plina de manipulari) despre “familia traditionala”.

Din tot ce putea sa spune ministrul culturii romane despre internet si IT, din faptul ca ministrul Educatiei lanseaza un proiect de 400 de milioane de euro pentru tablete si table inteligente in scoli, asta a declarat :