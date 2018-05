Radu Tudor, atac neașteptat la Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu

Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, lansează un atac neașteptat la adresa lui Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, principalii promotori ai referendumului privind familia tradițională. Jurnalistul arată că nu crede în demersul politicianist al unor oameni pentru care familia tradițională are geometrie variabilă.

”Despre referendumul privind familia traditionala: se incerca specularea politica a unor sentimente firesti pe care le are oricare dintre noi. Asta ma deranjeaza cel mai tare. Nu cred in demersul acesta politicianist din partea unora pentru care s-a dovedit ca familia traditionala nu e sfanta, ci are geometrie variabila”, arată Radu Tudor, pe pagina personală de Facebook.