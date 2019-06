Radu Tudor și un senator UDMR și-au aruncat acuzații la Antena 3: Nu suntem în vestul sălbatic să vă faceți singuri dreptate! / A fost profanare de morminte!

Jurnalistul Radu Tudor și senatorul UDMR Tanczos Barna, prezent la incidentul româno-maghiar petrecut joi la cimitirul eroilor din Valea Uzului, au purtat o discuție tensionată în direct la Antena 3, jurnalistul spunând că maghiarii trebuie să se adreseze autorităților, nu să-și facă dreptate singuri, în timp ce fruntașul UDMR a spus că nu este corect ca maghiarii să fie bătuți și înjurați.

Radu Tudor: De ce nu au fost lasati romanii sa aduca flori eroilor?

Tanczos Barna: Acum prezentati evenimentul unilateral, dar va inteleg, nu ati vrut sa prezentati pana acum varianta noastra

Radu Tudor: De aceea suntenti in direct la Antena 3, pentru ca imi doresc sa faceti precizati

Tanczos Barna: Am ajuns acum cu bine acasa. Noi ne-am dus la cimitr sa protestam pasnic fata de ilegalitatile primarului din Darmanesti si cum in cimitir a realizat acel monument si acele cruci pentru eroii romani. Nu a spus nimeni ca nu are dreptul si romanul si maghiariul sa-si comemoreze eroii din razboaiele mondiale.

Radu Tudor: Dl Korodi Attila a spus explicit ca participa la un lant uman sa impiedice romanii sa intre in cimitir

Tanczos Barna: Sunt de acord cu dansul, am spus autoritatilor ca atata timp cat acele cruci au fost puse peste mormintele altor soldati, a fost o profanare de morminte, pana nu se clarifica situatia, in acel cimitir sa nu aiba loc niciun evenimnet, nici din partea noastra nici din partea altora.

Radu Tudor: Este incorect ce faceti. Nu va puteti face dreptate singuri, nu suntem in vestul salbatatic!

Tanczos Barna: Ce-am facut azi..

Radu Tudor: Chemati autoritatile, e f.periculos ce faceti

Tanczos Barna: Noi nu am aplicat violenta impotriva nimanui, am stat acolo pasnici, am raspuns cu rugaciune la injurii. Nu e corect sa ne injurati dvs pe noi.

Radu Tudor: Nu v-am injurat.

Tanczos Barna: Imi cer scuze. Imi retrag. Instigare e ce fac autoritatilor din Darmanesti.

Radu Tudor: Sesizati autoritatile.

Tanczos Barna: Am sesizat. Avem documente, prefectura Bacau a scris negru pe alb ca este ilegala hotararea facuta de CL Darmanesti.

Radu Tudor: Nu sunteti dvs politicienii sa hotarati cine intra si cine nu intr-un cimitir din Romania

Tanczos Barna: Au fost 5 doar..

Radu Tudor: E suficient. Au incurajat o atitudine incorecta, sa nu zic ilegala. Nu ne facem singuri dreptate.

Tanczos Barna: Singurul nostru apel e la respectarea legii de toata lumea. E extrem de ciudat dupa ce am fot batutitsa fim noi acuzati ca am incalcat legea, este extrem de ciudat.

