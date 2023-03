Radu Tudor, ipoteză interesantă: Rareș Bogdan devine liderul revoltei din interiorul PNL

Jurnalistul Radu Tudor susține că atacul prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, la adresa ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, nu este deloc întâmplător. El arată că în PNL se fac jocuri la nivel înalt, iar miza ar putea fi tocmai schimbarea lui Nicolae Ciucă.

”Prim vicepresedintele PNL Rares Bogdan a iesit la rampa cu un atac asupra propriului Guvern, asupra ministrului de externe si a unor colegi din partid.

“CAND AM INTRAT IN POLITICA, NU CREDEAM CA SUNT ATAT DE MULTI CRETINI”, A SPUS EL.

Cine crede ca atacurile in rafala pornite de Rares Bogdan sunt intamplatoare, se inseala. PNL sta pe un butoi cu pulbere. Sunt grupari care deja impart portofolii, ministere, pozitii si influenta odata cu preluarea unor pozitii noi la Palatul Victoria, in urma schimbarii premierului. Sunt personaje de la varful PNL care-si fac deja calcule cu schimbarea lui Nicolae Ciuca din fruntea PNL, pentru ca “nu va mai fi premier, nu mai are influenta, Iohannis e total absent, trebuie sa ne punem omul nostru”.

Rares Bogdan devine un Che Guevara al PNL, un lider politic ce-si asuma in mod direct in atac devastator la Klaus Iohannis. Tinta Aurescu e doar un pretext. Este de fapt prilejul perfect pentru a deschide o discutie mai ampla in PNL privind posturile influente de la guvernare.

Mai mult decat atat, Rares Bogdan devine liderul revoltei din interiorul PNL. Trei voci s-au situat de partea lui : Dan Motreanu, Robert Sighiartau, Pavel Popescu. Doua voci, impotriva : Alina Gorghiu si Ionut Stroe. O concluzie facila, precum e gandirea in PNL, ne-ar spune ca avem deja doua tabere. cel putin.”, scrie Radu Tudor, pe blogul personal.

Rareș Bogdan, abil în comunicarea politică

”Rares Bogdan e un politician cu vizibilitate. Are o voce puternica, e dezinvolt in comunicare gratie experientei de fost jurnalist. Are potential de a rasturna masa la care sta cu cei pe care nu-i agreeaza.

Sunt voci care spun ca Rares Bogdan este extrem de vulnerabil, ca are multe probleme si schelete in dulap. Si ca are aceste iesiri pentru a lansa el primul atacul. Nu stiu la ce se refera aceste zvonuri, doar am luat nota de existenta lor.

Cu o guvernare linistita ce a generat crestere economica, compensarea preturilor la energie si marirea pensiilor, PNL se auto-detoneaza azi, ca un sinucigas politic, in vazul lumii. Abia ce-si revenise PNL in sondaje, dupa catastrofalele mandate anterioare. Sociologii spun ca electoratul apreciaza intelegerea dintre partidele de guvernare si ca n-au nevoie de certuri si instabilitate, cu un razboi la granita si multe alte probleme.

Nu stiu daca lipsa totala de implicare a presedintelui Iohannis si deja faimoasa lui lipsa de comunicare are o contributie la situatia din PNL.

Totul mergea linistit spre o schimbare linistita a premierilor si preluarea de catre PNL a unor portofolii grele. Probabil, la impartirea fotoliilor, au aparut mai multi pretendenti decat locuri si a iesit scandal. De aici atacul la diplomatul de cariera Aurescu, al carui scaun e vizat de membri de partid. Chiar atributul de coordonator al politicii externe al presedintelui Romaniei este contestat prin aceasta alegere a lui Aurescu. Partidul vrea locul si un politician in fruntea diplomatiei.

Dupa o viata linistita, cu un guvern neconflictual si o viata institutionala relativ calma si asezata, presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca sunt anuntati ca sub scaunele lor de la partid a fost amorsata cate o bomba. Autorul e cunoscut.

Va avea succes revolutionarul Rares Bogdan sa scuture din temelii PNL si Palatul Cotroceni cu suflul sau exploziv?

Si sa genereze un cutremur in stabila coalitie de guvernare?

Suntem ochi si (mai ales) urechi.”, mai scrie Radu Tudor.