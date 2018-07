Radu Tudor nu se sfiește să o spună direct: 'Da, mă îngrijorează serios Trump!'

Jurnalistul Radu Tudor se declară „îngrijorat” de afirmațiile lui Donald Trump, care, printre altele, a catalogat UE drept un ”inamic” al SUA.

”De un an si jumatate studiez in fiecare zi fenomenul Trump. L-am urmarit cu mare atentie in conferinta de presa de la Cartierul General al NATO, unde am avut ocazia sa-i pun o intrebare despre Vladimir Putin si NATO.

Omul a fost vedeta la summit. In cel mai negativ sens cu putinta. A starnit panica prin declaratiile sale, a determinat intreruperea programului oficial de summit, si-a confirmat apoi anulat toate bilateralele. Daca ar fi fost doar acestea, nu eram ingrijorat.

Ceea ce exprima Trump si modul in care o face ma ingrijoreaza in schimb foarte tare. Este primul presedinte american ce ataca din interior un sistem de aliante, acorduri si tratate care au adus pace si prosperitate dupa al 2 lea razboi mondial. NATO este o initiativa americana, ce are la baza Tratatul de la Washington din 1949. UE, in anii sai de inceput cand se numea CEE, s-a bazat puternic pe Planul Marshall, pe sprijinul aliatilor atlantici, pe prezenta militara americana ce a asigurat zeci de ani securitatea continentului in fata agresiunii sovietice” scrie Radu Tudor pe blog.