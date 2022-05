Radu Tudor: Păzea, gândește Ciprian Ciucu! A călcat în străchini

Jurnalistul Radu Tudor taxează propunerea liderului PNL București, Ciprian Ciucu, cel care a avansat ideea de a închide Calea Victoriei din București și transformarea acesteia în zonă comercială. Radu Tudor consideră că această idee vine cum nu se poate mai prost într-un București sufocat de trafic.

”Pazea, gandeste Ciprian Ciucu ! Intr-o criza uriasa in #Bucuresti generata de traficul infernal si lipsa locurilor de parcare, liderul #PNL Bucuresti a gandit si a grait : sa inchidem un bulevard principal din Capitala. Recunosc, il urmaresc pe Ciprian Ciucu demult. E tanar, dinamic, vrea sa faca treaba. Numai ca uneori, grabit spre tot soiul de obiective, calca in strachini. Cum este propunerea asta cu inchiderea #CaleaVictoriei. Intr-un oras cu sute de blocuri fara apa calda, fara solutii moderne de trafic (sensuri unice, semafoare sincronizate, pasaje sub/supraterane, etc), cu bulevarde si trotuare ce arata ca pe vremea lui Crin Halaicu, Ciucu vine cu aceasta propunere #horror. In loc sa dea de toti peretii (la figurat, evident) cu Nicușor Dan, sa-l trezeasca din somnul narcoleptic dpdv administrativ...”, scrie Radu Tudor.