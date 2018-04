Raed Arafat a declarat RĂZBOI TOTAL țigărilor electronice: Trebuie acționat de urgență

Secretarul de stat pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat război total țigărilor electronice. El susține că trebuie acționat urgent prin interdicția promovării și a utilizării în spațiile publice aplicând reguli similare celor aplicabile tigărilor clasice pentru toate aceste dispozitive electronice.

"Publicat de CNN in 6 APRILIE 2018! 900% crestere in utilizarea tigarilor electronice in scolile in perioada 2011-2015. Un raspuns clar la cei care spuneau ca astfel de produse nu sunt destinate copiilor si nu influenteaza adolescentii.Vorbim de tigarile electornice care se afla pe piata mult inaintea dispozitivelor care incalzesc tutunul. Urmeaza sa vedem in viitor si impactul noilor dispozitive intrate pe piata recent. Este clar ca trebuie actionat urgent prin interdictia promovarii si a utilizarii in spatiile publice aplicand reguli similare celor aplicabile tigarilor clasice pentru toate aceste dupozitive!", este mesajul lui Raed Arafat,care a cerut și în alte ocazii restricționarea fumatului cu dispozitive electronice, arată Raed Arafat, pe pagina personală de Facebook.