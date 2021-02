Raed Arafat anunţă întoarcerea medicilor în şcoli: 'Vineri am anulat ordinul de detaşare la toţi'/ VIDEO

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) Raed Arafat a anunţat că a anulat ordinul de detaşare la Direcţiile de Sănătate Publică pentru medicii şi asistenţii şcolari şi aceştia vor reveni de luni în cadrul unităţilor de învăţământ unde activează.

„Vineri am anulat ordinul de detaşare la toţi. Se întorc la şcoli. Vineri am emis ordin de anulare. Direcţiiile de Sănătate Publică trebuie să găsească o altă soluţie, asta i-am rugat. E prin ordin dat de comandantul acţiunii detaşarea, având în vedere că se deschid şcolile noi nu puteam să mai ţinem personalul sanitar al şcolilor, asistenţi şi medici la DSP. Am dat ordinul de revenire, am anulat ordinul de detaşare, acum direcţiile de sănătate publică pot găsi rezidenţi, alte categorii de medici, de asistenţi şi atunci îi detaşăm. Dacă o şcoală intră în scenariul de online atunci Direcţia de Sănătate Publică poate să ceară pe durata respectivă redetaşarea personalului către ei”, a afirmat Raed Arafat, duminică seara la Antena 3.