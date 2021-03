Raed Arafat, despre românii care se opun măsurilor: De multe ori nu au baza științifică necesară să vorbească

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat duminică seară, la Antena 3, că îi îndeamnă pe români să asculte recomandările oficiale ale autorităților pentru a stopa epidemia, să respecte restricțiile și măsurile de protecție și a menționat că persoanele care comentează negativ despre măsurile care se iau în pandemie „de multe ori nu au baza științitifică necesară să vorbească”.

„Acum, sa vorbim serios. Orice masura pe care o luam, la dvs in emisiune vorbim asa, dar in alta emisiune vine cineva si ne critica de ce nu am lasat la 23, pe urma altcineva vine si spune ca nu e nimic bine din ce-am facut. De multe ori, cei care comenteaza nu au baza stiintifica necesara sa vorbeasca despre ce se intampla, dar nu ne ghidam neaparat dupa criticile si comentariile unora si altora, ci ne ghidam dupa cum putem face sa fie in interesul cetateanului si cu impact cat mai putin pe economie. Insist ca toata lumea sa lase indemnurile de a nu respecta recomandarile.

Pana ce vaccinarea va avea impact, dureaza ceva timp. Pana atunci, sa respectam regulile lasand la o parte toate minciunile care se raspandesc. Sa ramanem pe informatiile care vin din surse oficiale. Important este sa respectam regulile din aceasta perioada.

Sunt grupuri care vor sa destabilizeze, vor sa induca idei gresite, nu sunt interesate de binele populatiei, ci de alte aspecte”, a declarat Raed Arafat.

Citește și: Mircea Dinescu, dezvăluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat să fie dizident de frică. După 1989 a primit de la SRI plocoane .