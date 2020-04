Raed Arafat dezvăluie că anul trecut a avut loc un exerciţiu pe scenariul unei pandemii: 'Am găsit rezistenţă, oameni care nu înţelegeau de ce să cheltuim bani'

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri seară, că principalul partener al autorităţilor este populaţia, iar dacă oamenii nu respectă măsurile impuse se va ajunge la focare ce nu mai pot fi controlate, urmând a se impune noi restricţii. Arafat spune că această pandemie trebuie să fie ”o lecţie serioasă” pentru toată lumea, majoritatea ţărilor fiind nepregătite. ”Această criză va trece, dar sper că lecţia va fi că trebuie să fim mai pregătiţi”, a spus Arafat.

”Actorul principal care este partenerul nostru este populaţia şi, dacă populaţia nu aplică măsurile, riscul e să apară focare pe care nu mai putem să le controlăm şi să ajungem la măsuri de carantinare mai dure pentru că nu s-au respectat unele măsuri. Măsurile de acum sunt foarte ok, am fost printre ţările care am luat măsuri din timp şi de aceea se prelungeste perioada cu numere mai mici de cazuri”, a declarat Ared arafat, vineri seară, la Antena 3, potrivit news.ro.

Potrivit acestuia, pandemia trebuie să fie ”o lecţie serioasă pentru noi toţi”.

”Majoritatea ţărilor sunt nepregătite. Acum căutăm ventilatoare, injectomate, echipamente de protecţie. Astfel de discuţii au avut loc în grupul de lucru la NATO. (...) Anul trecut am avut un exerciţiu făcut la Bruxelles pe scenariul unei pandemii. În acest exerciţiu, concluzia a fost că nu suntem pregătiţi, că nu avem stocuri. Cu toate acestea, am găsit rezistenţă, oameni care nu înţelegeau de ce să cheltuim bani, milioane, pe stocuri, să cumpărăm echipamente şi să le ţinem stocate. Au început colegi care au spus că pentru pandemie ne trebuie numai vaccinul de ebola. Au spus că nu e cazul încă. Uitaţi-vă că acum fugim după echipamente”, a mai spus Arafat.

Secretarul de stat afirmă că ”această criză va trece, dar sper că lecţia va fi că trebuie să fim mai pregătiţi”.