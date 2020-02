Raed Arafat lămurește în cazul celui de-al doilea italian care a călătorit în România: 'NU este confirmat cu coronavirus'

Raed Arafat a anunţat, vineri, că italianul care a călătorit în România cu pacientul zero, în vârstă de 71 de ani, confirmat cu coronavirus, nu are COVID-19.

„Am fost întrebaţi de cel de-al doilea italian care a călătorit cu cazul zero. Am fost anunţaţi că persoana nu este confirmată şi doar pentru că a călătorit cu pacientul zero se află în carantină la domiciliu în Italia”, a spus Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, potrivit Mediafax.ro.

Italianul în vârstă de 71 de ani a fost în Gorj şi este confirmat cu coronaviru.