Raed Arafat: Risc zero nu există, riscul întotdeauna se manageriază, dar să ajungi la risc zero, asta poate să fie uitat

Medicul Raed Arafat afirmă că "nu există risc zero” de transmitere a virusului SARS-Cov-2, dar că riscul poate fi controlat prin măsurile de distanţare şi de protecţie, el apreciind că "nu este puţin” numărul persoanelor decedate din cauza acestui virus în România, potrivit news.ro.

Întrebat cu privire la riscurile la care sunt expuşi elevii care susţin examenele de final de an, Raed Arafat a afirmat, marţi seară, la Antena 3, că pregătirea premergătoare examenelor a fost opţională, că "la examenul în sine o să fie o distanţare adecvată”, însă "risc zero” nu există.

"Risc zero nu există, riscul întotdeauna se manageriază, dar să ajungi la risc zero, asta poate să fie uitat. E un risc controlat de măsurile care se iau, de distanţare şi de protecţie care le au profesorii şi le are toată lumea”, a explicat Arafat.

Medicul a menţionat că riscul ar fi fost mult mai mare dacă nu s-ar fi închis şcolile.

Arafat a explicat că se vor deschide centrele de tip after school pentru a veni în sprijinul părinţilor care nu au pe nimeni care să le supravegheze copiii.

"After school-urile urmează să fie permise tocmai pentru a permite părinţilor care nu au altă soluţie să ducă copilul undeva la bunici să poată să meargă la muncă. After school-urile vor fi cel mai probabil permise, asta va exista. Cele private mai ales şi aici depinde dacă părinţii vor neapărat să ducă copilul acolo”, a mai afirmat secretarul de stat din MAI.

El a adăugat că, potrivit următoarelor măsuri de relaxare, "va creşte un pic” numărul persoanelor care vor putea participa la evenimente în spaţii închise, dar şi în exterior, respectându-se în continuare măsurile de distanţare fizică între participanţii la aceste evenimente.

Raed Arafat a precizat că peste 1.300 de decese "nu este puţin" şi că, deşi mulţi pacienţi aveau comorbidităţi, contractarea virusului "a accelerat şi a dus la decesul lor”.

Arafat a apreciat că există oameni care "nu vor să accepte că un asimptomatic poate să fie o problemă de sănătate publică”.