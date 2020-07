Raed Arafat şochează: 'Eu vă cumpăr glonțul, faceți ce vreți cu mine'

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi seară, la Antena 3, că se continuă campania de denigrare a lui și a colegilor său. "Peste tot suntem hoți", spune el.

"În momentul în care prindeți că doctorul Arafat a luat un leu sau a dat cuiva un leu, deși este o chestie de corupție, nicio problemă. Eu vă cumpăr glonțul, faceți ce vreți cu mine. Eu nu am făcut așa ceva în viața mea și nu am să îl fac! Am încredere în oamenii cu care lucrez că nici ei nu pretează la așa ceva. Dacă undeva se găsește unul, se va scoate de acolo.

Nu putem să mergem sub această teroare. Peste tot suntem hoți, suntem acuzați că suntem hoți. Oameni buni, lucrăm pentru țara asta și facem pentru țara asta ce este la limita stresului maxim. Poate sunt probleme care trebuiau rezolvate de ani de zile și acum când rezolvăm și când ies rezultatele ne trezim că suntem făcuți hoți? Cum își permite cineva să vină să acuze”, a afirmat Arafat, joi seară, la "Sinteza zilei".