Raețchi (PNL) despre sondaje: PSD în Opoziție, guvern PNL-USR până în 2024, Orban premier

PSD băltește în catastrofa lăsată de Dragnea și Dăncilă ceea ce va menține partidul condus de Marcel Ciolacu în Opoziție, în timp ce Ludovic Orban va rămâne premier, iar PNL și USR vor face un guvern care va rămâne la putere până în 2024 - aceasta este previziunea deputatului PNL Ovidiu Raețchi, potrivit unei postări de pe contul său de Facebook:

“Datele care încep să vină din teritoriu, dinspre operatorii de sondaje, conturează o nouă lume politică pentru România anilor 2020-2030.

Cea mai importantă realitate a acestei noi lumi va fi prăbușirea PSD la jumătatea propriului bazin tradițional. Cumulat cu faptul că partidul lui Ciolacu nu are potențial de coaliție, fiind atât de toxic încât propriii candidați nu îi folosesc însemnele, devine limpede că PSD devine pentru următorii patru ani (cel puțin!) partidul care va face opoziție. În ciuda tentativei de a pune vina pentru rezultate pe umerii lui Ciolacu, care se va înteți după locale și parlamentare, adevărul e că PSD băltește încă în catastrofa lăsată de Dragnea și Dăncilă, tendința de prăbușire fiind prea puternică pentru a putea fi oprită într-un singur an. Evident, erorile noii conduceri nu au ajutat: flirtul cu discursul conspiraționist/negaționist în unele momente ale pandemiei, moțiunea depusă aiurea-n tramvai și umflată inutil, înjurăturile la adresa presei. Totuși, având în vedere că rivalii lui Ciolacu sunt Dragnea și echipa lui, precum și Ponta, care nu prea mai are echipă, e de așteptat ca actualii lideri ai PSD să supraviețuiască în fruntea partidului. Merită urmărit ce se va întâmpla cu Tăriceanu după dispariția ALDE din Parlament și administrația locală: va fi dispus fostul premier să devină secundul lui Ponta într-un partid ”social-liberal” de 8%, care în 2024 va fi obligat să se verse în PSD (dacă mai e relevant) sau se va retrage el definitiv din politică?

A doua realitate a noii lumi politice va fi votul masiv obținut de PNL la locale și parlamentare, partidul menținându-și tendința de a depăși orice scor obținut în istorie în ciuda pandemiei Covid-19. Acest lucru obligă enorm PNL, pentru că e evident faptul că electoratul ne oferă credit în ciuda tuturor problemelor presupuse de o guvernare exercitată sub o uriașă presiune. Ștergerea efectelor ordonanței Dragnea și eliminarea PSD din multe fiefuri tradiționale, pentru care liderii locali au acceptat cooptarea unor primari din alte partide, vor face posibilă - după depesedizarea administrației locale - o opțiune fermă pentru liste curate la parlamentare, fără compromisuri morale. Cu rezultatele care se prefigurează în parlamentare, Orban rămâne, fluierând, singura opțiune de premier, politic și constituțional. Cel mai probabil într-un guvern de coaliție cu USR, cu Barna și Raluca Turcan vicepremieri (dar, sigur, contează mult cât de controlat va fi în campania electorală din noiembrie conflictul PNL-USR). Liderii cu potențial național din Parlamentul European (Rareș Bogdan, Cioloș) vor alege probabil să-și ducă mandatul la capăt acolo, chiar dacă vor oferi tracțiune în parlamentare, pentru că au de coordonat, în parteneriat cu Guvernul, un plan european de stablizare economică de importanță covârșitoare.

Decisiv pentru ceea se va întâmpla în România politică 2020-2030 va fi modul în care va începe să lucreze alianța PNL-USR după ce va câștiga (aproape) toate primăriile din București. Dacă echipa unită de la Capitală se sudează și după preluarea mandatelor, dacă dinspre Capitală se va simți o colaborare rodnică și o eficiență care să amintească de Oradea și Cluj, atunci modelul impus la nivel național va fi Coaliția PNL-USR 2020-2024.

E cea mai bună soluție pentru România”, a scris Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook.