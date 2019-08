Raetchi (PNL): `Jandarmeria are ocazia unică să își recupereze azi măcar o fărâmă din credibilitatea distrusă`

Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, cere jandarmilor sa invete din lectiile anului trecut si sa refuze executarea unor ordine ilegale, la un an de la protestul din 10 august:

"La un an de la protestul din 10 august 2018, reprimat sângeros de echipa Dragnea-Carmen Dan, fac un apel la jandarmi să învețe din lecțiile anului trecut și, cu ocazia protestului care va avea loc în această seară în Piața Victoriei, să nu atace sub nicio formă manifestanții pașnici, precum și să refuze executarea ordinelor ilegale, așa cum solicită de altfel principiile internaționale ale armei lor. Dacă există protestatari violenți - sigur, aceștia trebuie îndepărtați imediat din zona protestului, așa cum ar fi trebuit să se întâmple și anul trecut - dar sub nicio formă acest lucru nu este o portiță pentru lovirea protestarilor pașnici, a turiștilor străini sau pentru reprimarea protestului. Nu acceptați sa slujiți politic un partid incompetent și sinistru, care a distrus sistemul de ordine publică din România. Ordinele politice trebuie ignorate: chiar dacă ancheta nu este finalizată și unii speră că dosarul 10 august va avea soarta dosarului Mineriadei sau al Revoluției, șefii din Jandarmerie care au coordonat intervenția de pe 10 august sunt cercetați penal și mai devreme sau mai târziu vor afla verdictul legii.

Este îngrijorător că primarul Gabriela Firea și-a delegat atribuțiile viceprimarului Aurelian Bădulescu, așa cum a făcut și anul trecut. E revoltător că baronul Oprișan spune, cu seninătate, că nu e exclus ca protestatarii să mai fie bătuți și în acest an în Piața Victoriei. În acest context îndoielnic, în care nu putem aveam încredere în PSD, trebuie să apelăm la conștiința jandarmilor de bună credință, care își îndeplinesc meseria cu onestitate și având în vedere interesul cetățenilor, nu al politicienilor speriați și certați cu legea. Jandarmeria are ocazia unică să își recupereze azi măcar o fărâmă din credibilitatea distrusă de o mână de decidenți politici disperați și de argații lor aflați vremelnic la conducerea instituției: să acționeze respectând legea și în spiritul unui stat european, democratic și liberal", a scris Ovidiu Raetchi pe contul sau de Facebook.