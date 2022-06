Rafael Nadal ar putea rata Wimbledon dincauza Covid-19

Există temeri din ce în ce mai mari cu privire la un focar de Covid la Wimbledon, în competiția de simplu masculin, Matteo Berrettini, al doilea favorit, retrăgându-se după ce a fost depistat pozitiv. Există unele îngrijorări și cu privire la Rafael Nadal, spaniolul având contact cu italianul.

Retragerea lui Berrettini, care a ajuns în finală la Wimbledon anul trecut, a fost confirmată marți dimineață.

Într-o declarație, italianul a spus: „Mi se rupe inima să anunț că trebuie să mă retrag de la @wimbledon din cauza unui rezultat pozitiv la testul COVID-19. Am avut simptome de gripă și m-am izolat în ultimele zile. În ciuda faptului că simptomele nu sunt severe, am decis că este important să fac un alt test în această dimineață pentru a proteja sănătatea și siguranța colegilor mei concurenți și a tuturor celor implicați în turneu.

"Nu am cuvinte pentru a descrie dezamăgirea extremă pe care o simt. Visul s-a terminat pentru acest an, dar mă voi întoarce mai puternic. Vă mulțumesc pentru susținere".

Berrettini este al doilea jucător care se retrage cu Covid, după ce Marin Cilic s-a retras în ultimul moment, luni, în urma unui test pozitiv.

Iar acum există unele îngrijorări că mai mulți jucători ar putea începe să se retragă pe fondul temerilor legate de o epidemie de Covid. Testul pozitiv al lui Berrettini a stârnit îngrijorări în special pentru Nadal, având în vedere că cei doi au făcut istorie săptămâna trecută, devenind primii jucători care s-au antrenat pe terenul central înainte de Wimbledon.

Nadal a fost văzut, de asemenea, pozând cu Berrettini, după antrenament. Într-o postare pe Instagram, italianul a scris alături de imagini: „Primul antrenament al jucătorilor înainte de turneu pe Centre Court la @wimbledon. @rafaelnadal întotdeauna o plăcere".

Organizatorii au precizat într-o declarație, după retragerea lui Berrettini: „Fiind un eveniment major, am colaborat și continuăm să lucrăm împreună cu Agenția de securitate a sănătății publice din Marea Britanie și cu autoritatea noastră locală.

Am menținut operațiunile de curățenie și de igienizare a mâinilor îmbunătățite și oferim sprijin medical complet pentru oricine se simte rău. Urmăm îndrumările britanice privind evaluarea și izolarea oricărei potențiale boli infecțioase. De asemenea, echipa noastră medicală continuă să poarte măști de protecție pentru orice consultație."

Nadal, între timp, se simte încrezător înaintea meciului de deschidere de la Wimbledon și a dezvăluit că nu simte nicio durere la picior, la doar o lună după ce a trebuit să facă injecții pentru a trece de finala de la Roland Garros.

Spaniolul a primit tratament la picior înainte de turneu și a spus: „Sunt câteva lucruri care sunt foarte importante. În primul rând, pot merge normal în majoritatea zilelor. Când mă trezesc nu mai am această durere pe care o am de un an și jumătate.

Antrenându-mă, am fost în general mai bine. În ultimele două săptămâni nu am mai avut acele zile teribile în care nu mă pot mișca deloc. Sentimentele în general sunt pozitive. Sunt într- stare pozitivă în ceea ce privește durerea și acesta este lucrul cel mai important."